В каких аэропортах Европы можно бесплатно пройти контроль без очереди: список

Без доплат: в каких аэропортах проще пройти контроль
Пассажиры нередко доплачивают за ускоренное прохождение контроля Fast Track. Однако в некоторых аэропортах можно бесплатно избежать огромных очередей. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо заранее забронировать время.
Об этом сообщает Which.co.uk, передает Новини.LIVE.
В каких аэропортах Европы можно бесплатно пройти контроль без очереди
Некоторые системы предварительного бронирования, которые в некоторых аэропортах также называют "виртуальными очередями", открываются уже за 60 дней до вылета, тогда как другие предоставляют доступ лишь за два-три дня до вылета.
Пассажиры могут забронировать время на сайте аэропорта, указав время вылета и количество человек в группе. После этого появится список рекомендуемых временных интервалов для прохождения контроля безопасности, которые обычно включают небольшой запас времени до и после.
В частности, такая возможность доступна в 10 европейских аэропортах:
- Амстердам — за 3 дня до вылета;
- Рим Фьюмичино — за 7 дней;
- Франкфурт, Дюссельдорф, Гамбург — за 72 часа;
- Кёльн/Бонн — за 100 дней;
- Ганновер — за 4 дня;
- Лион — за 7 дней;
- Лондон Лутон — за 4 дня;
- Манчестер — за 60 дней.
Как это работает
Пассажиру необходимо выбрать слот на сайте аэропорта и указать свой рейс и количество пассажиров.
Путешественник получит QR-код, который необходимо будет предъявить при входе в отдельную полосу контроля.
Стоит учесть, что зачастую обычная очередь в аэропорту занимает менее 20 минут, поэтому платный Fast Track не всегда будет уместен.
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Также Новини.LIVE писали, что в международном аэропорту Кишинева построят дополнительные навесы. Эти ангары будут оборудованы только на период пиковой нагрузки. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.