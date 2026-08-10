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Главная Экономика Поездка Без доплат: в каких аэропортах проще пройти контроль

Без доплат: в каких аэропортах проще пройти контроль

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 15:30
В каких аэропортах Европы можно бесплатно пройти контроль без очереди: список
Пассажиры ожидают свой рейс в аэропорту Дубая. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажиры нередко доплачивают за ускоренное прохождение контроля Fast Track. Однако в некоторых аэропортах можно бесплатно избежать огромных очередей. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо заранее забронировать время.

Об этом сообщает Which.co.uk, передает Новини.LIVE.

В каких аэропортах Европы можно бесплатно пройти контроль без очереди❕

Некоторые системы предварительного бронирования, которые в некоторых аэропортах также называют "виртуальными очередями", открываются уже за 60 дней до вылета, тогда как другие предоставляют доступ лишь за два-три дня до вылета.

Пассажиры могут забронировать время на сайте аэропорта, указав время вылета и количество человек в группе. После этого появится список рекомендуемых временных интервалов для прохождения контроля безопасности, которые обычно включают небольшой запас времени до и после.

В частности, такая возможность доступна в 10 европейских аэропортах:

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  • Амстердам — за 3 дня до вылета;
  • Рим Фьюмичино — за 7 дней;
  • Франкфурт, Дюссельдорф, Гамбург — за 72 часа;
  • Кёльн/Бонн — за 100 дней;
  • Ганновер — за 4 дня;
  • Лион — за 7 дней;
  • Лондон Лутон — за 4 дня;
  • Манчестер — за 60 дней.

Как это работает

Пассажиру необходимо выбрать слот на сайте аэропорта и указать свой рейс и количество пассажиров.

Путешественник получит QR-код, который необходимо будет предъявить при входе в отдельную полосу контроля.

Стоит учесть, что зачастую обычная очередь в аэропорту занимает менее 20 минут, поэтому платный Fast Track не всегда будет уместен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в лондонском аэропорту Гатвик хотят существенно упростить жизнь пассажирам. Там их автомобили будут перепарковывать роботизированные системы. Нововведение может заработать уже в августе.

Также Новини.LIVE писали, что в международном аэропорту Кишинева построят дополнительные навесы. Эти ангары будут оборудованы только на период пиковой нагрузки. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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