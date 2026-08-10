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Головна Економіка Поїздка Без доплат: в яких аеропортах можна простіше пройти контроль

Без доплат: в яких аеропортах можна простіше пройти контроль

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 15:30
У яких аеропортах Європи можна безкоштовно пройти контроль без черги: список
Пасажири очікують на свій рейс в аеропорту Дубая. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Пасажири не рідко доплачують за прискорене проходження контролю Fast Track. Проте у деяких аеропортах можна безкоштовно уникнути величезних черг. Щоб скористатися такою можливістю необхідно заздалегідь забронювати час.

Про це повідомляє Which.co.uk, передає Новини.LIVE.

У яких аеропортах Європи можна безкоштовно пройти контроль без черги❕

Деякі системи попереднього бронювання, які в деяких аеропортах також називають "віртуальними чергами", відкриваються вже за 60 днів до вильоту, тоді як інші надають доступ лише за два-три дні до вильоту.

Пасажири можуть забронювати час на сайті аеропорту, вказавши час вильоту та кількість осіб у групі. Після цього з’явиться список рекомендований проміжок час для проходження контролю безпеки, які зазвичай включають невеликий запас часу до та після. 

Зокрема, така можливість доступна у 10 європейських аеропортах:

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  • Амстердам — до 3 днів до вильоту;
  • Рим Ф’юмічіно — за 7 днів;
  • Франкфурт, Дюссельдорф, Гамбург — за 72 години;
  • Кельн/Бонн — аж за 100 днів;
  • Ганновер — за 4 дні;
  • Ліон — за 7 днів;
  • Лондон Лутон — за 4 дні;
  • Манчестер — за 60 днів.

Як це працює

Пасажиру потрібно обирати слот на сайті аеропорту та вказати свій рейс та кількість пасажирів.

Мандрівник отримає QR-код, який буде необхідно показати на вході до окремої смуги контролю.

Варто врахувати, що часто звичайна черга в аеропорту займає менше 20 хвилин, тому платний Fast Track не завжди буде доречним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в лондонському аеропорту "Гатвік" хочуть суттєво спростити життя пасажирам. Там перепарковувати їх автівки будуть роботизовані системи. Нововведення може запрацювати вже у серпні.

Також Новини.LIVE писали, що в міжнародному аеропорту Кишинева побудують додаткові навіси. Ці ангари будуть облаштовані лише на піковий період. Їх мають ввести в експлуатацію вже найближчим часом.

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Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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