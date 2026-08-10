У яких аеропортах Європи можна безкоштовно пройти контроль без черги: список

Пасажири очікують на свій рейс в аеропорту Дубая. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Пасажири не рідко доплачують за прискорене проходження контролю Fast Track. Проте у деяких аеропортах можна безкоштовно уникнути величезних черг. Щоб скористатися такою можливістю необхідно заздалегідь забронювати час.

Про це повідомляє Which.co.uk, передає Новини.LIVE.

У яких аеропортах Європи можна безкоштовно пройти контроль без черги

Деякі системи попереднього бронювання, які в деяких аеропортах також називають "віртуальними чергами", відкриваються вже за 60 днів до вильоту, тоді як інші надають доступ лише за два-три дні до вильоту.

Пасажири можуть забронювати час на сайті аеропорту, вказавши час вильоту та кількість осіб у групі. Після цього з’явиться список рекомендований проміжок час для проходження контролю безпеки, які зазвичай включають невеликий запас часу до та після.

Зокрема, така можливість доступна у 10 європейських аеропортах:

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Амстердам — до 3 днів до вильоту;

Рим Ф’юмічіно — за 7 днів;

Франкфурт, Дюссельдорф, Гамбург — за 72 години;

Кельн/Бонн — аж за 100 днів;

Ганновер — за 4 дні;

Ліон — за 7 днів;

Лондон Лутон — за 4 дні;

Манчестер — за 60 днів.

Як це працює

Пасажиру потрібно обирати слот на сайті аеропорту та вказати свій рейс та кількість пасажирів.

Мандрівник отримає QR-код, який буде необхідно показати на вході до окремої смуги контролю.

Варто врахувати, що часто звичайна черга в аеропорту займає менше 20 хвилин, тому платний Fast Track не завжди буде доречним.

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