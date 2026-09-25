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Главная Экономика Продажа квартиры с жильцами: почему зарегистрированные лица не станут препятствием

Продажа квартиры с жильцами: почему зарегистрированные лица не станут препятствием

Ua ru
25 сентября 2026 09:00
Продажа недвижимости с зарегистрированными лицами: как выписать жильцов без их согласия
Недвижимость Киева. Фото: Новини.LIVE

Распространенный миф о том, что для снятия лица с регистрации требуется его обязательное согласие или личное присутствие в ЦНАП, не соответствует действительности. Если имущество полностью принадлежит одному лицу, а зарегистрированные родственники не являются его совладельцами, владелец имеет право лишить их прописки по собственному заявлению — даже находясь за границей.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как проходит эта процедура, обязательно ли возвращаться из-за границы и как подготовить недвижимость к продаже.

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Владелец может распоряжаться "судьбой" зарегистрированных жильцов

Если квартира полностью принадлежит одному лицу на основании приватизации или договора купли-продажи, именно собственник единолично решает судьбу регистрационного статуса жильцов. Соответствующая норма закреплена в ст. 18 Закона Украины № 1871-IX "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места проживания в Украине". Владелец частной недвижимости имеет право лично подать заявление в ЦНАП о снятии с регистрации любого совершеннолетнего лица, задекларированного в его жилье.

Как выписать родственников из-за рубежа

Если владелец жилья находится за пределами Украины, лично приезжать в ЦНАП не требуется. Все действия можно оформить через официального представителя.

Юристы отмечают несколько способов осуществления этой процедуры:

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  1. Оформление доверенности в консульстве. Документ составляется на украинском языке и сразу имеет юридическую силу в Украине. Основной минус — возможные очереди на прием.
  2. Доверенность у местного нотариуса. Более быстрый вариант за рубежом, но документ требует проставления апостиля и последующего нотариального перевода уже на территории Украины.
  3. В доверенности следует четко указать полномочия представителя подавать заявления в органы регистрации и ЦНАП о снятии лиц с регистрации.

Можно ли продать квартиру с зарегистрированными жильцами

Законодательство разрешает продавать жилье, даже если в нем остаются зарегистрированные лица. В таком случае выписать прежних жильцов может уже новый владелец сразу после оформления договора купли-продажи. Для этого ему достаточно обратиться в ЦНАП с паспортом и выпиской о праве собственности.

Однако упрощенный порядок снятия с регистрации по заявлению собственника не распространяется на несовершеннолетних детей, а также на лиц, владеющих хотя бы долей в праве собственности на объект недвижимости. В таких случаях выписка осуществляется по специальной процедуре или через суд.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как прописать человека в доме без его присутствия. Для этого владелец жилья может одновременно выступать его представителем по доверенности и дать согласие на регистрацию. Однако для оформления услуги необходимо иметь документы, подтверждающие личность, полномочия представителя и право собственности на жилье.

Также Новини.LIVE сообщали об изменении правил снятия с места регистрации детей. Если ребенка нужно выписать, родителям больше не обязательно приходить в ЦНАП вместе. Во многих случаях все можно оформить через портал "Дія".

недвижимость прописка продажа консульство право собственности на недвижимость
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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