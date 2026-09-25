Продаж нерухомості із зареєстрованими особами: як виписати мешканців без їхньої згоди

Нерухомість Києва. Фото: Новини.LIVE

Поширений міф про те, що для зняття особи з реєстрації потрібна її обов'язкова згода чи особиста присутність у ЦНАПі не відповідає дійсності. Якщо майно повністю належить одній особі, а зареєстровані родичі не є його співвласниками, власник має право позбавити їх прописки за власною заявою — навіть перебуваючи за кордоном.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як діє ця процедура, чи обов'язково повертатися з-за кордону та як підготувати нерухомість до продажу.

Реклама

Власник може розпоряджатись "долею" зареєстрованих мешканців

Якщо квартира повністю належить одній особі на підставі приватизації або договору купівлі-продажу, саме власник одноосібно вирішує долю реєстраційного статусу мешканців. Спеціальна норма зафіксована у ст. 18 Закону України № 1871-IX "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні". Власник приватної нерухомості має право особисто подати заяву до ЦНАПу про зняття з реєстрації будь-якої повнолітньої особи, яка задекларована в його житлі.

Як виписати родичів з-за кордону

Якщо власник житла перебуває за межами України, особисто приїжджати для візиту в ЦНАП не потрібно. Всі дії можна оформити через офіційного представника.

Юристи зазначають кілька шляхів реалізації процедури:

Читайте також:

Оформлення довіреності в консульстві. Документ складається українською мовою та одразу має юридичну силу в Україні. Основний мінус — потенційні черги на прийом. Довіреність у місцевого нотаріуса. Швидший варіант за кордоном, але документ потребує проставлення апостиля та подальшого нотаріального перекладу вже на території України. У довіреності слід чітко вказати повноваження представника подавати заяви до органів реєстрації та ЦНАПу щодо зняття осіб з реєстрації.

Чи можна продати квартиру із зареєстрованими мешканцями

Законодавство дозволяє продавати житло, навіть якщо в ньому залишаються зареєстровані особи. У такому разі виписати попередніх мешканців може вже новий власник одразу після оформлення договору купівлі-продажу. Для цього йому достатньо звернутися до ЦНАПу з паспортом та витягом про право власності.

Однак спрощений порядок зняття з реєстрації за заявою власника не поширюється на неповнолітніх дітей, а також осіб, які володіють хоча б часткою у праві власності на об'єкт нерухомості. У таких випадках виписка здійснюється за спеціальною процедурою або через суд.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як прописати людину у будинку без її присутності. Для цього власник житла може одночасно виступати її представником за довіреністю та надати згоду на реєстрацію. Однак для оформлення послуги потрібно мати документи, що підтверджують особу, повноваження представника та право власності на житло.

Також Новини.LIVE повідомляли про зміну правил щодо зняття з місця реєстрації дітей. Якщо дитину потрібно виписати, батькам більше не обов’язково приходити до ЦНАПу разом. У багатьох випадках усе можна оформити через портал "Дія".