Запрет на поездки в ЕС — какое решение на границе станет препятствием для украинцев

Проблемный выезд за границу — из-за какого решения украинцы не попадут в ЕС
Из-за одного неправильного решения на границе путешественникам могут запретить выезд из Украины. Это связано с запуском новой системы контроля, цель которой — сделать поездки на территорию Европейского Союза более безопасными. Главное требование к туристам касается сбора биометрических данных.
Что требуют от украинцев на границе
Entry/Exit System (EES) запустили в Евросоюзе в конце 2025 года, а до апреля 2026-го планируется полноценное внедрение системы. С ее помощью пограничный контроль туристов из стран, не входящих в ЕС, станет более эффективным, поскольку проверки перейдут в автоматический режим, а необходимость проставления штампов в паспортах исчезнет.
От украинцев требуют немного — прибыв в пункт пропуска, позволить сотруднику отсканировать отпечатки пальцев и сфотографировать лицо для внесения в базу данных. При следующем выезде за границу биометрия уже будет доступна в EES. Дабы подтвердить личность, надо воспользоваться терминалом самообслуживания.
Собственно, если человек откажется от снятия отпечатков и фотографирования, дальнейший въезд на территорию ЕС или Шенгенской зоны не состоится. Придется смириться с запретом свободного перемещения, хотя существует альтернатива — путешествовать за пределами Европы.
К кому не применяется EES
Исключения относительно новых правил действуют для:
- граждан стран-членов ЕС (плюс Кипр и Ирландия);
- граждан государств вне Евросоюза, которые владеют картой резидента и являются родственниками граждан ЕС;
- граждан стран вне ЕС, которые путешествуют с целью исследования, обучения, стажировки, волонтерской службы, участия в программе обмена;
- владельцев видов на жительство и долгосрочных виз;
- граждан Андорры, Монако и Сан-Марино, а также владельцев паспорта, выданного Ватиканом;
- лиц, освобожденных от пограничных проверок (главы государств, аккредитованные дипломаты);
- военнослужащих, путешествующих по делам НАТО или программы "Партнерство ради мира";
- лиц, имеющих действительное разрешение на местное пограничное движение;
- членов экипажей пассажирских и грузовых поездов на международных рейсах;
- лиц с действительным документом упрощенного железнодорожного транзита.
Поскольку Украина не входит в состав Европейского Союза, то все перемещения по биометрическому паспорту или краткосрочной визе предусматривают необходимость сдать отпечатки пальцев и фото. Иначе пересечь границу ЕС будет невозможно.
Что еще нужно знать украинцам
