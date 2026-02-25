Запрет на поездки в ЕС — какое решение на границе станет препятствием для украинцев

Украинцев могут не пустить в ЕС из-за решения на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Из-за одного неправильного решения на границе путешественникам могут запретить выезд из Украины. Это связано с запуском новой системы контроля, цель которой — сделать поездки на территорию Европейского Союза более безопасными. Главное требование к туристам касается сбора биометрических данных.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт системы EES.

Что требуют от украинцев на границе

Entry/Exit System (EES) запустили в Евросоюзе в конце 2025 года, а до апреля 2026-го планируется полноценное внедрение системы. С ее помощью пограничный контроль туристов из стран, не входящих в ЕС, станет более эффективным, поскольку проверки перейдут в автоматический режим, а необходимость проставления штампов в паспортах исчезнет.

От украинцев требуют немного — прибыв в пункт пропуска, позволить сотруднику отсканировать отпечатки пальцев и сфотографировать лицо для внесения в базу данных. При следующем выезде за границу биометрия уже будет доступна в EES. Дабы подтвердить личность, надо воспользоваться терминалом самообслуживания.

Собственно, если человек откажется от снятия отпечатков и фотографирования, дальнейший въезд на территорию ЕС или Шенгенской зоны не состоится. Придется смириться с запретом свободного перемещения, хотя существует альтернатива — путешествовать за пределами Европы.

К кому не применяется EES

Исключения относительно новых правил действуют для:

граждан стран-членов ЕС (плюс Кипр и Ирландия);

граждан государств вне Евросоюза, которые владеют картой резидента и являются родственниками граждан ЕС;

граждан стран вне ЕС, которые путешествуют с целью исследования, обучения, стажировки, волонтерской службы, участия в программе обмена;

владельцев видов на жительство и долгосрочных виз;

граждан Андорры, Монако и Сан-Марино, а также владельцев паспорта, выданного Ватиканом;

лиц, освобожденных от пограничных проверок (главы государств, аккредитованные дипломаты);

военнослужащих, путешествующих по делам НАТО или программы "Партнерство ради мира";

лиц, имеющих действительное разрешение на местное пограничное движение;

членов экипажей пассажирских и грузовых поездов на международных рейсах;

лиц с действительным документом упрощенного железнодорожного транзита.

Поскольку Украина не входит в состав Европейского Союза, то все перемещения по биометрическому паспорту или краткосрочной визе предусматривают необходимость сдать отпечатки пальцев и фото. Иначе пересечь границу ЕС будет невозможно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пограничники могут проводить поверхностную проверку вещей и транспорта в пунктах пропуска, но путешественники не обязаны безосновательно передавать мобильный телефон для досмотра.

Также мы писали, сколько денег нужно иметь для въезда в Германию в 2026 году. От иностранцев требуют подтверждения платежеспособности — минимальная сумма составляет 45 евро с человека на каждый день пребывания.