Головна Економіка Проблемний перетин кордону — через яке рішення українці не потраплять в ЄС

Проблемний перетин кордону — через яке рішення українці не потраплять в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 19:10
Заборона на в’їзд до ЄС — яке рішення на кордоні стане перешкодою для українців
Українців можуть не пустити в ЄС через рішення на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Через одне неправильне рішення на кордоні мандрівникам можуть заборонити виїзд з України. Це пов’язано з запуском нової системи контролю, мета якої — зробити поїздки на територію Європейського Союзу безпечнішими. Від туристів вимагають здати біометричні дані, інакше будуть проблеми.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт системи EES.

Читайте також:

Що вимагають від українців на кордоні

Entry/Exit System (EES) запустили в Євросоюзі наприкінці 2025 року, а до квітня 2026-го планується повноцінне запровадження системи. З її допомогою прикордонний контроль туристів із країни, які не входять в ЄС, стане ефективнішим, оскільки перевірки перейдуть в автоматичний режим, а необхідність проставлення штампів у паспортах зникне.

Від українців вимагають небагато — прибувши в пункт пропуску, дозволити співробітнику відсканувати відбитки пальців і сфотографувати обличчя для внесення в базу даних. При наступному виїзді за кордон біометрія вже буде доступна в EES. Щоб підтвердити особу, треба скористатися терміналом самообслуговування.

Власне, якщо людина відмовиться від зняття відбитків і фотографування, подальший в’їзд на територію ЄС чи Шенгенської зони не відбудеться. Доведеться змиритися з забороною вільного переміщення, хоча існує альтернатива — подорожувати за межами Європи.

До кого не застосовується EES

Винятки щодо нових правил діють для:

  • громадян країн-членів ЄС (плюс Кіпр та Ірландія);
  • громадян держав поза Євросоюзом, які володіють картою резидента і є родичами громадян ЄС;
  • громадян країн поза ЄС, які подорожують з метою дослідження, навчання, стажування, волонтерської служби, участі у програмі обміну;
  • власників дозволів на проживання і довгострокових віз;
  • громадян Андорри, Монако і Сан-Марино, а також власників паспорта, виданого Ватиканом;
  • осіб, звільнених від прикордонних перевірок (глави держав, акредитовані дипломати);
  • військовослужбовців, які подорожують у справах НАТО або програми "Партнерство заради миру";
  • осіб, які мають дійсний дозвіл на місцевий прикордонний рух;
  • членів екіпажів пасажирських і вантажних поїздів на міжнародних рейсах;
  • осіб із дійсним документом спрощеного залізничного транзиту.

Оскільки Україна не входить у склад Європейського Союзу, то всі переміщення за біометричним паспортом або короткостроковою візою передбачають необхідність здати відбитки пальців і фото. Інакше перетнути кордон ЄС буде неможливо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, прикордонники можуть проводити поверхневу перевірку речей і транспорту в пунктах пропуску, але мандрівники не зобов’язані безпідставно передавати мобільний телефон для огляду.

Також ми писали, скільки грошей потрібно мати для в’їзду в Німеччину у 2026 році. Від іноземців вимагають підтвердження платоспроможності — мінімальна сума становить 45 євро з людини на кожен день перебування.

Європейський союз кордон перевірки контроль виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
