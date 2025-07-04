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Главная Экономика Проблемы с паспортом — какой штраф грозит в июле 2025 года

Проблемы с паспортом — какой штраф грозит в июле 2025 года

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 14:10
Потеря паспорта — сколько придется заплатить за новый документ в июле 2025 года
Паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Паспорт гражданина Украины — это главный документ, удостоверяющий личность владельца и подтверждающий гражданство. За повреждение или потерю паспорта законодательством предусмотрена административная ответственность.

Новини. LIVE рассказывают, какой штраф за потерю паспорта грозит в июле и как получить новый документ.

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Сколько придется заплатить за потерянный паспорт

Согласно статье 198 Кодекса Украины об административных правонарушениях, умышленное повреждение или небрежное хранение паспорта, что привело к его потере, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Поэтому в июле за потерянный паспорт надо будет уплатить штраф в сумме от 17 до 51 грн.

Кроме того, для оформления нового документа в виде ID-карты необходимо заплатить административный сбор:

  • 558 грн — в обычном режиме, до 20 рабочих дней;
  • 928 грн — в срочном режиме, до 10 рабочих дней.

Где получить новый паспорт

В случае утери или повреждения паспорта необходимо обратиться в любое территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины (паспортный стол). Также паспорт можно оформить в ЦПАУ, однако перед визитом лучше уточнить, предоставляется ли там такая услуга.

Документы, которые нужно предоставить для получения нового паспорта:

  1. Заявление об утрате или повреждении паспорта.
  2. Выписка из ЕРДР (если паспорт похищен в Украине) — выдает полиция.
  3. Документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, загранпаспорт и т.д.).
  4. Справка органа регистрации установленного образца о месте жительства — можно получить в Дії.
  5. Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия указанного номера).
  6. Если есть несовершеннолетние дети — свидетельства об их рождении.
  7. Свидетельство о браке или о расторжении брака (при наличии).
  8. Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица — для ВПЛ.

Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие уплату административного сбора. Это может быть банковская квитанция, или распечатанный чек, если оплата осуществлялась онлайн.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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