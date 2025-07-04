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Головна Економіка Проблеми з паспортом — який штраф загрожує у липні 2025

Проблеми з паспортом — який штраф загрожує у липні 2025

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 14:10
Втрата паспорта — скільки доведеться заплатити за новий документ у липні 2025
Паспорт громадянина України. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Паспорт громадянина України — це головний документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство. За пошкодження або втрату паспорта законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Новини. LIVE розповідають, який штраф за втрату паспорта загрожує у липні та як отримати новий документ.

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Скільки доведеться заплатити за втрачений паспорт

Відповідно до статті 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, умисне пошкодження або недбале зберігання паспорта, що призвело до його втрати, тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тож у липні за втрачений паспорт треба буде сплатити штраф в сумі від 17 до 51 грн.

Крім того, для оформлення нового документа у вигляді ID-картки необхідно заплатити адміністративний збір:

  • 558 грн  — у звичайному режимі, до 20 робочих днів;
  • 928 грн —  у терміновому режимі, до 10 робочих днів.

Де отримати новий паспорт

У разі втрати або пошкодження паспорта необхідно звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби України (паспортний стіл). Також паспорт можна оформити у ЦНАПі, однак перед візитом краще уточнити, чи надається там така послуга.

Документи, які треба надати для отримання нового паспорта:

  1. Заява про втрату або пошкодження паспорта)
  2. Витяг з ЄРДР (якщо паспорт викрадено в Україні) — видає поліція.
  3. Документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, закордонний паспорт тощо).
  4. Довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання — можна отримати в Дії.
  5. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера).
  6. Якщо є неповнолітні діти — свідоцтва про їх народження.
  7. Свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності).
  8. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи — для ВПО.

Крім того, необхідно надати документи, які підтверджують сплату адміністративного збору. Це може бути банківська квитанція, або роздрукований чек, якщо оплата здійснювалася онлайн.

Раніше ми писали, як знятися з реєстрації без штрафів. 

Також дізнавайтеся, який штраф доведеться заплатити за лайку на вулиці.

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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