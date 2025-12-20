Курс доллара на валютном рынке Украины — к чему готовиться в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Благодаря отслеживанию динамики на рынке украинцам удается покупать валюту с выгодой. Однако резкие колебания показателей не позволяют четко определить потенциальные курсовые границы. Декабрь стал периодом удорожания доллара, поэтому не помешает узнать, сохранится ли восходящий тренд в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса доллара в период 22-28 декабря.

Что будет с курсом доллара в Украине

Официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 42,05-42,34 грн/долл. в течение первых недель декабря 2025 года. Учитывая приближение рождественско-новогодних праздников, украинцам стоит приготовиться к традиционному удорожанию американской валюты. Однако динамика на следующей неделе будет незначительной, уточнил эксперт.

"Возможно подорожание на 10 копеек, гривна будет обесцениваться медленными темпами. На конец года я предусматриваю курс 42,50 грн/долл., не думаю, что показатель дойдет до 43 грн", — констатировал Плотников.

Хорошая новость в том, что Европейский Союз принял положительное решение о выделении Украине финансовой помощи на следующие годы. Речь идет о сумме 90 млрд евро на 2026-2027 гг. Благодаря этому будет возможность укреплять гривну, хотя умеренная девальвация не исчезнет. В ближайшее время не стоит волноваться, что доллар резко подорожает.

Нужно ли уже покупать доллары

Учитывая нестабильность валютного рынка, у многих украинцев возникает вопрос, нужно ли спешить в обменники и покупать американские купюры. По словам экономиста, все меньше людей едут отдыхать за границу зимой или сдают валюту, чтобы купить новогодние подарки.

"Нынешний курс — не показатель для тех, кто регулярно покупает доллары. Те украинцы, которые должны были запастись валютой до конца года, уже сделали это раньше. А если кому-то нужны будут доллары через три недели или полтора месяца, то лучше купить их заранее", — рассказал Алексей Плотников.

Даже если граждане массово начнут продавать гривну, на официальный курс ситуация не повлияет, ведь Национальный банк осуществляет регулирование благодаря политике управляемой гибкости. При необходимости НБУ может корректировать показатели, ориентируясь на баланс между спросом и предложением.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк Украины начал фиксировать замедление инфляционных процессов в декабре 2025 года. Благодаря валютным интервенциям регулятора удается держать курс гривны на стабильном уровне.

Также мы писали, что ПриватБанк позволяет снимать наличные с валютной карты в Украине и за рубежом. Лимит — 100 000 грн в сутки в эквиваленте. Средства можно заказать через Приват24 и забрать в отделении.