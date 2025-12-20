Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Предновогодний курс доллара — что готовит рынок валюты украинцам

Предновогодний курс доллара — что готовит рынок валюты украинцам

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 17:35
Курс доллара на валютном рынке Украины — к чему готовиться в ближайшее время
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Благодаря отслеживанию динамики на рынке украинцам удается покупать валюту с выгодой. Однако резкие колебания показателей не позволяют четко определить потенциальные курсовые границы. Декабрь стал периодом удорожания доллара, поэтому не помешает узнать, сохранится ли восходящий тренд в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса доллара в период 22-28 декабря.

Реклама
Читайте также:

Что будет с курсом доллара в Украине

Официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 42,05-42,34 грн/долл. в течение первых недель декабря 2025 года. Учитывая приближение рождественско-новогодних праздников, украинцам стоит приготовиться к традиционному удорожанию американской валюты. Однако динамика на следующей неделе будет незначительной, уточнил эксперт.

Предновогодний курс доллара — что готовит рынок валюты украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Возможно подорожание на 10 копеек, гривна будет обесцениваться медленными темпами. На конец года я предусматриваю курс 42,50 грн/долл., не думаю, что показатель дойдет до 43 грн", — констатировал Плотников.

Хорошая новость в том, что Европейский Союз принял положительное решение о выделении Украине финансовой помощи на следующие годы. Речь идет о сумме 90 млрд евро на 2026-2027 гг. Благодаря этому будет возможность укреплять гривну, хотя умеренная девальвация не исчезнет. В ближайшее время не стоит волноваться, что доллар резко подорожает.

Нужно ли уже покупать доллары

Учитывая нестабильность валютного рынка, у многих украинцев возникает вопрос, нужно ли спешить в обменники и покупать американские купюры. По словам экономиста, все меньше людей едут отдыхать за границу зимой или сдают валюту, чтобы купить новогодние подарки.

"Нынешний курс — не показатель для тех, кто регулярно покупает доллары. Те украинцы, которые должны были запастись валютой до конца года, уже сделали это раньше. А если кому-то нужны будут доллары через три недели или полтора месяца, то лучше купить их заранее", — рассказал Алексей Плотников.

Даже если граждане массово начнут продавать гривну, на официальный курс ситуация не повлияет, ведь Национальный банк осуществляет регулирование благодаря политике управляемой гибкости. При необходимости НБУ может корректировать показатели, ориентируясь на баланс между спросом и предложением.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк Украины начал фиксировать замедление инфляционных процессов в декабре 2025 года. Благодаря валютным интервенциям регулятора удается держать курс гривны на стабильном уровне.

Также мы писали, что ПриватБанк позволяет снимать наличные с валютной карты в Украине и за рубежом. Лимит — 100 000 грн в сутки в эквиваленте. Средства можно заказать через Приват24 и забрать в отделении.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации