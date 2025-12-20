Курс долара на валютному ринку України — до чого готуватися найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Завдяки відстеженню динаміки на ринку українцям вдається купувати валюту з вигодою. Однак різкі коливання показників не дозволяють чітко визначити потенційні курсові межі. Грудень став періодом дорожчання долара, тому не завадить дізнатися, чи збережеться висхідний тренд найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсу долара в період 22-28 грудня.

Що буде з курсом долара в Україні

Офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 42,05-42,34 грн/дол. упродовж перших тижнів грудня 2025 року. Враховуючи наближення різдвяно-новорічних свят, українцям варто приготуватися до традиційного дорожчання американської валюти. Однак динаміка наступного тижня буде незначною, уточнив експерт.

"Можливе дорожчання на 10 копійок, гривня буде знецінюватися повільними темпами. На кінець року я передбачаю курс 42,50 грн/дол., не думаю, що показник дійде до 43 грн", — констатував Плотніков.

Хороша новина в тому, що Європейський Союз ухвалив позитивне рішення щодо виділення Україні фінансової допомоги на наступні роки. Йдеться про суму 90 млрд євро на 2026-2027 рр. Завдяки цьому буде можливість укріплювати гривню, хоча помірна девальвація не зникне. Найближчим часом не варто хвилюватися, що долар різко подорожчає.

Чи потрібно вже купувати долари

Враховуючи нестабільність валютного ринку, в багатьох українців виникає питання, чи потрібно поспішати в обмінники та купувати американські купюри. За словами економіста, все менше людей їдуть відпочивати за кордон взимку або здають валюту, щоб купити новорічні подарунки.

"Нинішній курс — не показник для тих, хто регулярно купує долари. Ті українці, які мали запастися валютою до кінця року, вже зробили це раніше. А якщо комусь потрібні будуть долари через три тижні або півтора місяця, то краще купити їх заздалегідь", — розповів Олексій Плотніков.

Навіть якщо громадяни масово почнуть продавати гривню, на офіційний курс ситуація не вплине, адже Національний банк здійснює регулювання завдяки політиці керованої гнучкості. За потреби НБУ може коригувати показники, орієнтуючись на баланс між попитом і пропозицією.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк України почав фіксувати сповільнення інфляційних процесів у грудні 2025 року. Завдяки валютним інтервенціям регулятора вдається тримати курс гривні на стабільному рівні.

Також ми писали, що ПриватБанк дозволяє знімати готівку з валютної картки в Україні та за кордоном. Ліміт — 100 000 грн на добу в еквіваленті. Кошти можна замовити через Приват24 і забрати у відділенні.