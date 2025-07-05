Соседи постоянно шумят — когда можно вызвать полицию и какое максимальное наказание в 2025

Человек на диване. Фото: Freepik

Далеко не все соседи задумываются над чужим комфортом, когда заходит речь о допустимом уровне шума в частном доме или квартире. В Украине действуют нормы, несоблюдение которых — повод вызывать правоохранителей и требовать составления административного протокола.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое максимальное наказание за превышение уровня шума в 2025 году.

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Когда нельзя шуметь в квартире

Существует закон "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", согласно которому запрещено превышать установленные санитарные нормы по максимальному уровню шума в жилых помещениях. Так, для многоквартирных домов лимит — 40-55 дБА днем (с 08:00 до 22:00) и 30-45 дБА ночью (с 22:00 до 08:00).

При этом украинцам не разрешается шуметь в ночное время суток, а именно проводить ремонтные работы (в будни — с 21:00 до 08:00, в выходные — круглосуточно), петь, слушать музыку, кричать и др. В случае нарушения со стороны соседей можно вызвать полицию, которая зафиксирует факт несоблюдения норм и составит административный протокол.

Какое наказание за шум в 2025 году

Не стоит ждать, что вашего соседа накажут на тысячи гривен за чрезмерный шум ночью. Сначала человек вообще может обойтись предупреждением. Согласно статье 182 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена такая ответственность за несоблюдение тишины:

для физических лиц — от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (85-255 грн);

для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности — от 15 до 30 необлагаемых минимумов (255-510 грн).

Финансовые санкции вырастут, если сосед второй раз нарушит правила в течение года и его подвергнут административному взысканию. Для граждан штраф составит 255-510 грн, для должностных лиц — от 50 до 150 необлагаемых минимумов (850-2 550 грн). Плюс произойдет конфискация звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году для строительства гаража нужно придерживаться государственных строительных норм. От дома до постройки — минимум 6 метров, а до границы соседнего участка — не менее 1 метра. Нарушение грозит штрафами и принудительным сносом.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму за пиратство. Речь идет о незаконном копировании, загрузке и распространении объектов интеллектуальной собственности, то есть фильмов, книг, компьютерных программ, статей.