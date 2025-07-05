Сусіди постійно шумлять — коли можна викликати поліцію і яке максимальне покарання у 2025 році

Людина на дивані. Фото: Freepik

Далеко не всі сусіди замислюються над чужим комфортом, коли йдеться про допустимий рівень шуму у приватному будинку чи квартирі. В Україні діють норми, недотримання яких — привід викликати правоохоронців і вимагати складання адміністративного протоколу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке максимальне покарання за перевищення рівня шуму у 2025 році.

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Коли не можна шуміти у квартирі

Існує закон "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", згідно з яким заборонено перевищувати встановлені санітарні норми щодо максимального рівня шуму в житлових приміщеннях. Так, для багатоквартирних будинків ліміт — 40-55 дБА вдень (з 08:00 до 22:00) та 30-45 дБА вночі (з 22:00 до 08:00).

При цьому українцям не дозволяється шуміти в нічний час доби, а саме проводити ремонтні роботи (в будні — з 21:00 до 08:00, у вихідні — цілодобово), співати, слухати музику, кричати тощо. У разі порушення з боку сусідів можна викликати поліцію, яка зафіксує факт недотримання норм і складе адміністративний протокол.

Яке покарання за шум у 2025

Не варто чекати, що вашого сусіда покарають на тисячі гривень за надмірний галас уночі. Спочатку людина взагалі може обійтися попередженням. Згідно зі статтею 182 Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачена така відповідальність за недотримання тиші:

для фізичних осіб — від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255 грн);

для посадовців і суб'єктів господарської діяльності — від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів (255-510 грн).

Фінансові санкції виростуть, якщо сусід вдруге порушить правила протягом року і його піддадуть адміністративному стягненню. Для громадян штраф становитиме 255-510 грн, для посадових осіб — від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів (850-2 550 грн). Плюс відбудеться конфіскація звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році для будівництва гаража потрібно дотримуватись державних будівельних норм. Від будинку до споруди — мінімум 6 метрів, а до межі сусідньої ділянки — не менше 1 метра. Порушення загрожує штрафами та примусовим знесенням.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати чи навіть посадити у в’язницю за піратство. Йдеться про незаконне копіювання, завантаження і розповсюдження об’єктів інтелектуальної власності, тобто фільмів, книг, комп’ютерних програм, статей тощо.