Украинцам по-новому будут считать субсидии и льготы на коммуналку - что изменилось

Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: УНИАН

Украинцы с января 2025 года будут получать субсидии и льготы на оплату коммунальных счетов по единым правилам. К тому же, пользоваться государственной помощью смогут только те семьи, у которых совокупный доход не позволяет самостоятельно платить за коммуналку.

Как проинформировали в Министерстве социальной политики, по старым условиям льготами и субсидиями в Украине будут пользоваться участники боевых действий и люди, которые получили инвалидность в результате войны.

Читайте также:

Как теперь украинцам будут считать субсидии и льготы на коммунальные услуги

Как объяснили в ведомстве, меняется сам подход государства к определению категорий граждан, которые смогут оформить государственную помощь. Так, если раньше некоторые льготные категории пользовались коммунальными льготами независимо от дохода семьи, то с 1 января для населения будет действовать один подход — исходя из среднемесячного совокупного дохода семьи. Соответствующая норма, как отметили в ведомстве, предусмотрена в Законе Украины "О государственном бюджете на 2025 год".

Такой подход позволит власти в условиях полномасштабной войны и острой необходимости экономить бюджетные средства, обеспечить поддержкой лишь тех граждан, которые точно без нее не обойдутся.

"При этом, если семья обратилась за назначением льгот с 1 января 2025 года, ее право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи также будет определяться с 1 января 2025-го. Но если семья получала льготы еще до 31 декабря 2024 года включительно, изменения относительно назначения будут применяться после окончания отопительного сезона 2024/2025", — рассказали в Министерстве социальной политики.

Кто будет получать жилищные льготы по старым правилам

Такую возможность оставили за:

участниками боевых действий;

украинцами, получившими инвалидность во время войны;

А еще 17 января Кабмин поддержал проект Закона, в котором предлагают стимулировать тех граждан, которые получают монетизированные (в денежном эквиваленте) льготы, направлять эти средства именно на оплату ЖКУ. Сейчас ситуация такова, что большинство людей, получая деньги от государства для оплаты коммуналки, тратит их на что-то другое.

"Это привело к увеличению долгов перед предприятиями критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Украине изменятся тарифы на свет. В частности, по новым условиям потребителям будут предоставлять льготный тариф.

Также мы рассказывали, что часть украинцев во время войны может не оплачивать коммунальные счета. Однако за некоторые долги все же придется заплатить.