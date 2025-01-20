Українцям по-новому рахуватимуть субсидії та пільги на комуналку — що змінилося

Гроші і квитанція за комуналку. Фото: УНІАН

Українці з січня 2025 року отримуватимуть субсидії та пільги на оплату комунальних рахунків єдиними правилами. До того ж користуватися державною допомогою зможуть тільки ті родини, у яких сукупний дохід не дозволяє самостійно сплачувати за комуналку.

Як проінформували у Міністерстві соціальної політики, за старими умовами пільгами та субсидіями в Україні користуватимуться учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність у результаті війни.

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Як пояснили у відомстві, змінюється сам підхід держави до визначення категорій громадян, які зможуть оформити державну допомогу. Так, якщо раніше деякі пільгові категорії користувалися комунальними пільгами незалежно від доходу родини, то з 1 січня для населення діятиме один підхід — Зважаючи на середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Відповідна норма, як зазначили у відомстві, передбачена у Законі України "Про державний бюджет на 2025 рік".

Такий підхід дозволить владі повномасштабної війни та гострої потреби економити бюджетні кошти, забезпечити підтримкою лише тих громадян, які точно без неї не обійдуться.

"При цьому, якщо родина звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 року, її право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім’ї також визначатиметься з 1 січня 2025-го. Але якщо родина отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 року включно, зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025", — розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Хто отримуватиме житлові пільги за старими правилами

Таку змогу залишили за:

учасниками бойових дій;

українцям, які отримали інвалідність під час війни.

А ще 17 січня Кабмін підтримав проєкт Закону, у якому пропонують стимулювати тих громадян, які отримують монетизовані (в грошовому еквіваленті) пільги, спрямовувати ці кошти саме на оплату ЖКП. Зараз ситуація така, що більшість людей, отримуючи гроші від держави для оплати комуналки, витрачає їх на щось інше.

"Це призвело до збільшення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Україні зміняться тарифи на світло. Зокрема, за новими умовами споживачам надаватимуть пільговий тариф.

Також ми розповідали, що частина українців під час війни мож не оплачувати комунальні рахунки. Однак за деякі борги все ж доведеться заплатити.