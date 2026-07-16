Правила проезда в Киеве с 15 июля: за какую услугу нужно доплачивать 30 грн

Доплаты в общественном транспорте Киева с 15 июля. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В киевских автобусах, троллейбусах и трамваях действуют правила пользования транспортом, которые определяют не только порядок оплаты проезда, но и условия перевозки личных вещей пассажиров. Если у вас есть негабаритный багаж, за него нужно доплачивать, и с 15 июля 2026 года в Киеве стоимость этой услуги существенно выросла.

О том, сколько нужно доплачивать пассажирам за перевозку багажа в общественном транспорте Киева с 15 июля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какую доплату взимают за багаж в транспорте

С 15 июля в Киеве изменилась стоимость билета в общественном транспорте — теперь поездка стоит 30 гривен. Наряду с этим действуют и правила оплаты за перевозку крупногабаритного багажа.

Согласно Правилам пользования городским наземным пассажирским транспортом города Киева, если вещи пассажира весят более 10 кг, но не более 40 кг, а их размер не превышает 100×50×30 см, за них необходимо приобрести отдельный билет и закомпостировать его.

Обязанности пассажиров в общественном транспорте Киева. Фото: Скриншот

То есть пассажир с таким багажом заплатит за поездку 60 гривен — 30 гривен за себя и еще 30 гривен за багаж.

Контролер имеет право проверить параметры багажа — при необходимости измерить его рулеткой или определить вес с помощью специальных весов.

Если же багаж весит более 40 кг или его размеры превышают установленные нормы, водитель или контролер могут не разрешить перевозить такие вещи или попросить пассажира выйти на ближайшей остановке.

За какой багаж не взимается доплата в транспорте

Без дополнительной оплаты можно перевозить вещи, которые считаются ручной кладью. Это багаж размером до 60×40×20 см и весом до 10 кг включительно. Также бесплатно разрешено перевозить:

санки;

одну пару лыж;

детские коляски;

птиц в клетках;

велосипеды в сложенном или разобранном виде;

небольшой садовый инвентарь в специальной упаковке;

небольших животных в сумках или корзинах с жестким дном;

собак в намордниках, на поводке и с необходимыми документами.

Животных можно перевозить только при условии, что они не мешают другим пассажирам, не загрязняют салон и находятся на полу транспортного средства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве с 15 июля подорожал проезд в городском транспорте. Билет на метро, автобус, трамвай и троллейбус теперь стоит 30 гривен. Однако эти изменения не коснутся некоторых пассажиров.

Также Новини.LIVE сообщали, что вместе с повышением цен на проезд в Киеве увеличатся и штрафы за безбилетный проезд. Теперь за попытку воспользоваться транспортом без оплаты нарушителю придется заплатить 600 грн.