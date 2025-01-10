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Работники Газпрома забирают семьи и переезжают — причина

10 января 2025 16:24
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Переезд сотрудников Газпрома в Турцию — почему забирают семьи и учат турецкий
Здание Газпрома. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Работники российской компании Газпром, которые ранее занимались обслуживанием газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток", в 2022 году почти полностью покинули территорию Евросоюза. Сейчас компания активизирует свою деятельность в Турции, где планирует создать газовый хаб.

О том, почему сотрудники Газпрома вместе с семьями планируют переезд, рассказали на сайте The Moscow Times.

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В издании сообщили, что сотрудники компании начали переезд в Турцию, активно изучают турецкий язык и ищут жилье в Стамбуле. На конец прошлого года часть работников перевезла свои семьи и личные вещи.

В материалах указано, что из Европы выезжают не только работники из России, но и граждане Евросоюза, которые ранее работали в компании. Одной из причин такого шага является неконкурентная оплата труда в Европе, которая была значительно ниже рыночной.

В 2022 году сотрудники Газпрома работали над ликвидацией последствий взрыва на "Северном потоке" и обеспечивали функционирование "Турецкого потока" через посредничество нидерландской компании. Однако санкции европейских партнеров значительно усложнили выполнение этих задач.

Кроме того, Газпром потерял контроль над компаниями в Германии и Великобритании, активы которых были национализированы. В 2022 году были ликвидированы две нидерландские компании, которые обеспечивали уплату минимальных налогов и вывод прибыли за пределы России.

Какие убытки понес Газпром после остановки транзита через Украину

После прекращения транзита газа через Украину в 2025 году из пяти основных маршрутов поставок в Европу останется лишь "Турецкий поток". Однако уже сейчас компания потеряла более 80% европейского экспорта, по сравнению с 2021 годом.

По оценкам аналитиков, в 2023 году Газпром транспортировал в Европу 32 миллиарда кубометров газа, что является самым низким показателем с 1970-х годов. К тому же:

  • компания понесла рекордный финансовый убыток в размере 629 миллиардов рублей;
  • добыча газа сократилась до минимального уровня — 404 миллиардов кубометров.

Ожидается, что в 2025 году поставки газа в Европу и Турцию уменьшатся до 45 миллиардов кубометров, по сравнению с 50 миллиардами в 2024 году.

Что еще стоит знать украинцам

Остановка транзита российского газа по территории Украины усилит конкуренцию между европейскими и азиатскими рынками за поставки сжиженного природного газа (СПГ), что может привести к повышению его стоимости.

Начиная с 1 января 2025 года, тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Главной причиной такого роста станет прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Газпром газопровод газ сотрудники Россия

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