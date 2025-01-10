Переїзд співробітників Газпрому в Туреччину — чому забирають родини та вчать турецьку

Будівля Газпрому. Фото: УНІАН

Працівники російської компанії Газпром, які раніше займалися обслуговуванням газопроводів "Північний потік" та "Турецький потік", у 2022 році майже повністю залишили територію Євросоюзу. Наразі компанія активізує свою діяльність у Туреччині, де планує створити газовий хаб.

Про те, чому співробітники Газпрому разом з родинами планують переїзд, розповіли на сайті The Moscow Times.

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Чому співробітники Газпрому готуються до переїзду

У виданні повідомили, що співробітники компанії почали переїзд до Туреччини, активно вивчають турецьку мову та шукають житло в Стамбулі. На кінець минулого року частина працівників перевезла свої родини та особисті речі.

У матеріалах зазначено, що з Європи виїжджають не лише працівники з Росії, а й громадяни Євросоюзу, які раніше працювали в компанії. Однією з причин такого кроку є неконкурентна оплата праці в Європі, яка була значно нижчою за ринкову.

У 2022 році співробітники Газпрому працювали над ліквідацією наслідків вибуху на "Північному потоці" та забезпечували функціонування "Турецького потоку" через посередництво нідерландської компанії. Проте санкції європейських партнерів значно ускладнили виконання цих завдань.

Крім того, Газпром втратив контроль над компаніями в Німеччині та Великій Британії, активи яких були націоналізовані. У 2022 році було ліквідовано дві нідерландські компанії, які забезпечували сплату мінімальних податків і виведення прибутків за межі Росії.

Які збитки поніс Газпром після зупинки транзиту через Україну

Після припинення транзиту газу через Україну у 2025 році з п’яти основних маршрутів постачання в Європу залишиться лише "Турецький потік". Однак уже зараз компанія втратила понад 80% європейського експорту, порівняно з 2021 роком.

За оцінками аналітиків, у 2023 році Газпром транспортував до Європи 32 мільярди кубометрів газу, що є найнижчим показником із 1970-х років. До того ж:

компанія зазнала рекордного фінансового збитку у розмірі 629 мільярдів рублів;

видобуток газу скоротився до мінімального рівня — 404 мільярдів кубометрів.

Очікується, що у 2025 році постачання газу до Європи та Туреччини зменшиться до 45 мільярдів кубометрів, порівняно з 50 мільярдами у 2024 році.

Що ще варто знати українцям

Зупинка транзиту російського газу територією України посилить конкуренцію між європейськими та азійськими ринками за постачання зрідженого природного газу (СПГ), що може спричинити підвищення його вартості.

Починаючи з 1 січня 2025 року, тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Головною причиною такого зростання стане припинення транзиту російського газу через українську територію.