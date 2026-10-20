Человек составляет завещание. Фото: Новини.LIVE

Владелец квартиры может завещать ее одному человеку, но при этом позаботиться о том, чтобы у другого родственника было где жить после его смерти. Например, жилье достанется дочери, а брат сможет оставаться в нем до конца жизни, даже если квартира сменит владельца. Украинское законодательство позволяет предусмотреть такое условие в завещании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как оставить квартиру одному, а право проживания — другому

Для таких случаев существует завещательный отказ. То есть владелец оставляет имущество наследнику и одновременно указывает в завещании, что тот должен выполнить определенное условие в пользу другого человека.

Например, если женщина завещает квартиру дочери, но хочет, чтобы ее брат мог жить там до конца своей жизни, — она указывает это в завещании. После ее смерти дочь станет владелицей квартиры, а ее дядя сможет и дальше там проживать. И дочь должна будет уважать это право.

Такое условие может касаться не только квартиры или дома. С помощью завещательного отказа можно обязать наследника передать другому человеку определенное имущество, имущественное право или разрешить пользоваться имуществом.

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Совершенно не обязательно, чтобы человек, в пользу которого оставлено такое распоряжение, был родственником. Это может быть и лицо, которое вообще не относится к наследникам по закону. Эти правила предусмотрены статьями 1237 и 1238 Гражданского кодекса Украины.

Можно ли продать квартиру, если в ней имеет право проживать другое лицо

Даже если квартира сменит владельца, право другого человека проживать в ней останется в силе. В то же время этот человек не сможет продать его, подарить или передать другому. Также оно не переходит к его наследникам.

Кроме того, если в завещании разрешено проживать в квартире только одному человеку, это еще не дает такого же права его мужу, жене или детям. Чтобы они тоже могли проживать там, собственник должен отдельно указать это в завещании.

Что будет, если наследник откажется от квартиры

Лицо, в пользу которого сделан завещательный отказ, может требовать исполнения этого условия с момента открытия наследства. В то же время наследник отвечает за выполнение такого распоряжения только в пределах реальной стоимости полученного имущества. Если после умершего остались долги, учитывается и та их часть, которая приходится на унаследованное имущество.

Если наследник откажется от наследства

В таком случае обязанность выполнить завещательный отказ перейдет к другим наследникам по завещанию, которые согласились принять имущество. Если их несколько, эту обязанность они разделят поровну.

Когда право на проживание прекращается

Бывают ситуации, когда завещательный отказ теряет силу. Например, владелец квартиры указал в завещании, что после его смерти определенный человек сможет проживать в этом жилье. Но этот человек умер раньше самого владельца.

Также к лицам, в пользу которых был сделан завещательный отказ, применяются правила статьи 1224 Гражданского кодекса об отстранении от наследования.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как украинцам принять наследство и не утратить право на имущество из-за пропущенных сроков. Обычно на подачу заявления нотариусу отводится шесть месяцев, но для отдельных случаев предусмотрены исключения. Если срок пропущен, его можно попытаться восстановить с согласия других наследников или через суд.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях можно обжаловать свидетельство о праве на наследство. Основанием для обращения в суд может быть нарушение прав других наследников, поддельные документы или незаконное распределение имущества. Общий срок исковой давности составляет три года, но его отсчет зависит от того, когда человек узнал о нарушении.