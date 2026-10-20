Людина складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Власник квартири може залишити її у спадок одній людині, але водночас подбати про те, щоб інший родич мав де жити після його смерті. Наприклад, житло дістанеться доньці, а брат зможе залишатися в ньому до кінця життя, навіть якщо квартира змінить власника. Українське законодавство дозволяє передбачити таку умову в заповіті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама

Як залишити квартиру одному, а право проживання — іншому

Для таких випадків існує заповідальний відказ. Тобто власник залишає майно спадкоємцю і водночас записує у заповіті, що той повинен виконати певну умову на користь іншої людини.

Наприклад, якщо жінка заповідає квартиру доньці, але хоче, щоб її брат міг жити там до кінця свого життя — вона зазначає це у заповіті. Після її смерті донька стане власницею квартири, а її дядько зможе й надалі там проживати. І донька повинна буде поважати це право.

Така умова може стосуватися не лише квартири чи будинку. Через заповідальний відказ можна зобов'язати спадкоємця передати іншій людині певне майно, майнове право або дозволити користуватися майном.

Читайте також:

Зовсім не обов'язково, щоб людина, на користь якої залишили таке розпорядження, була родичем. Це може бути й особа, яка взагалі не належить до спадкоємців за законом. Ці правила передбачені статтями 1237 та 1238 Цивільного кодексу України.

Чи можна продати квартиру, якщо в ній має право жити інша людина

Навіть якщо квартира змінить власника, право іншої людини жити в ній залишиться чинним. Водночас ця людина не зможе продати його, подарувати чи передати іншому. Також воно не переходить до її спадкоємців.

Крім того, якщо в заповіті дозволили жити у квартирі лише одній людині, це ще не дає такого ж права її чоловікові, дружині чи дітям. Щоб вони теж могли проживати там, власник повинен окремо зазначити це у заповіті.

Що буде, якщо спадкоємець відмовиться від квартири

Людина, на користь якої зробили заповідальний відказ, може вимагати виконання цієї умови з моменту відкриття спадщини. Водночас спадкоємець відповідає за виконання такого розпорядження лише в межах реальної вартості отриманого майна. Якщо після померлого залишилися борги, враховують і ту їх частину, яка припадає на успадковане майно.

Якщо спадкоємець відмовиться від спадщини

У такому разі обов'язок виконати заповідальний відказ перейде до інших спадкоємців за заповітом, які погодилися прийняти майно. Якщо їх кілька, цей обов'язок вони поділять порівну.

Коли право на проживання припиняється

Є ситуації, коли заповідальний відказ втрачає чинність. Наприклад, власник квартири записав у заповіті, що після його смерті певна людина зможе жити в цьому помешканні. Але ця людина померла раніше за самого власника.

Також до людей, на користь яких зробили заповідальний відказ, застосовуються правила статті 1224 Цивільного кодексу щодо усунення від спадкування.

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям прийняти спадщину та не втратити право на майно через пропущені строки. Зазвичай на подання заяви нотаріусу відводять шість місяців, але для окремих випадків передбачені винятки. Якщо строк пропущено, його можна спробувати поновити за згодою інших спадкоємців або через суд.

Також Новини.LIVE розповідали, у яких випадках можна оскаржити свідоцтво про право на спадщину. Підставою для звернення до суду може бути порушення прав інших спадкоємців, неправдиві документи або незаконний розподіл майна. Загальний строк позовної давності становить три роки, але його відлік залежить від того, коли людина дізналася про порушення.