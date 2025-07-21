Поверка счетчиков воды — кто, когда и за чей счет проводит проверку

Мужчина держит счетчик воды. Фото: УНИАН

В Украине каждый потребитель воды должен проходить обязательную проверку счетчиков раз в четыре года. Это нужно, чтобы удостовериться, что приборы работают исправно и правильно считают потребленную воду. В отличие от газовых счетчиков, расходы на проверку водомеров, как правило, оплачивает сам потребитель.

О том, как проходит поверка счетчиков воды, когда и кто должен это делать, объяснили в Госпродпотребслужбе.

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Поверку могут проводить только специализированные учреждения, которые имеют соответствующие разрешения. Это:

поверочные лаборатории;

научно-метрологические центры;

уполномоченные метрологические организации.

Стандартная процедура занимает до 5 дней. Счетчик снимают в присутствии владельца, проверяют в лаборатории, а затем устанавливают обратно. Все этапы документируются. Некоторые компании предлагают проверку без демонтажа — это быстрее, но такая услуга может стоить дороже.

Если проверку инициирует компания — о ней должны предупредить минимум за 30 дней, а если это нужно потребителю (например, после ремонта или установки нового счетчика) — дату должны согласовать в течение 3 дней.

После проверки, если счетчик исправен, на него ставят специальное клеймо, делают запись в документах или выдают соответствующее свидетельство. Если прибор не соответствует нормам, выдается справка о его непригодности.

Кто платит за поверку

По закону, все расходы на поверку, обслуживание, ремонт, а также демонтаж и установку счетчиков возлагаются на их владельца. Это может быть:

сам жилец;

компания, поставляющая воду;

или организация, которая управляет домом (например, ОСМД).

Кто именно платит — зависит от договора на водоснабжение. Если жилец имеет индивидуальный договор с водоканалом, он сам отвечает за поверку. Если же договора нет, то поверку организовывает поставщик, а ее стоимость входит в ежемесячную абонплату.

Что делать, если счетчик пришел в негодность

В таком случае нужно установить новый прибор. Перед покупкой лучше обратиться в свой водоканал и узнать, какие параметры должен иметь счетчик.

Новый прибор должен быть с техпаспортом, в котором указан серийный номер, тип, диаметр и дата продажи. После установки счетчик нужно зарегистрировать в компании-поставщике.

Стоит также отметить, что покупка и установка нового счетчика — это расходы потребителя. Они не входят в тариф на воду.

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