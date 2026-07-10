Поверка счетчиков в 2026 году: что нужно знать потребителям газа и электроэнергии

Как проходит поверка газового и электросчётчика. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцам напомнили, что газовые и электрические счетчики необходимо регулярно проверять. Однако бытовым потребителям не придется платить за поверку — все расходы покрывает оператор газораспределительной сети или поставщик электроэнергии.

О том, когда нужно проводить поверку газовых и электросчётчиков, а также кто оплачивает проверку, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Кто оплачивает поверку газового и электросчётчика

В ведомстве пояснили, что закон обязывает периодически проводить поверку газовых и электросчетчиков, а также проверять их после ремонта. При этом демонтаж, транспортировка, проверка, ремонт и повторная установка приборов осуществляются за счет компаний, предоставляющих соответствующие услуги.

Кроме того, именно операторы сетей отвечают за своевременное проведение поверки. Если проверку не организовали, потребитель не несет за это ответственности.

Электросчётчики проверяются один раз в четыре года. Как часто нужно проверять газовые приборы учёта, зависит от их типа:

с классом точности 1,0 проходят поверку раз в два года;

с классом точности 1,5 проверяются гораздо реже — раз в восемь лет.

Если срок поверки газового счетчика пришелся на отопительный сезон, её можно провести в течение трёх месяцев после его завершения.

Как происходит начисление потребителям во время поверки счетчиков

На время проверки газового счетчика, если установить временной прибор невозможно, объем потребленного газа определяют по средним показателям аналогичного периода прошлого года. Если потребитель пользуется газом менее шести месяцев, расчет производят по фактическим данным.

По завершении поверки оператор должен вернуть и установить счетчик или заменить его другим в установленные законом сроки. Если прибор принадлежит оператору или находится в собственности потребителя и признан исправным, его должны установить не позднее чем через два месяца после демонтажа.

Для электросчётчиков в некоторых случаях проверку могут провести без снятия прибора. Если демонтаж всё же необходим, все работы также будет оплачивать поставщик электроэнергии.

Что будет, если прибор не пройдет проверку

Если же газовый счетчик не пройдет поверку, оператор решит, можно ли его отремонтировать. Если ремонт нецелесообразен, компания бесплатно установит другой счетчик аналогичного типа. Сделать это должны в установленные законом сроки, а потребителя письменно уведомят о результатах проверки и причинах замены.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что отказаться от установки нового расчетного счетчика, предоставляемого оператором газораспределительной сети, бытовой потребитель не может.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине владельцы жилья должны периодически проверять счетчики воды. Несмотря на то, что это обязательная процедура, у многих она по-прежнему вызывает немало вопросов. В частности, людей интересует, можно ли не проходить поверку и что будет, если ее проигнорировать.

Также Новини.LIVE сообщали, что самовольная замена или модернизация газового оборудования может обернуться серьезными штрафами. Чаще всего нарушения возникают из-за установки котла большей мощности или подключения новых газовых приборов без согласования и внесения соответствующих изменений в техническую документацию.