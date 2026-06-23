Поваленные непогодой деревья: можно ли рубить их на дрова в 2026 году

Можно ли рубить на дрова деревья, поваленные непогодой. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Заготовка дров на зиму входит в список самых важных дел многих жителей сел и частных домов. Каждая семья самостоятельно решает, как обеспечить себя топливом: кто-то покупает дрова, а кто-то пытается заготовить их собственными силами. Если приобрести дрова можно без особых трудностей, то самостоятельная заготовка древесины должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

О том, могут ли украинцы прийти в лес и забрать на дрова сухостой или поваленные ветром деревья летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Можно ли забирать поваленные в лесу деревья на дрова

Согласно Лесному кодексу Украины, для изъятия сухих деревьев, их стволов или даже отдельных частей необходимо иметь специальное разрешение — лесорубный билет. Такой документ выдают постоянные пользователи лесных угодий, преимущественно лесохозяйственные предприятия. Именно они должны очищать леса от завалов и проводить работы по заготовке древесины.

Специалисты объясняют, что такие работы относятся к категории повышенной опасности и требуют специальных навыков, соответствующего оборудования и соблюдения правил безопасности. Поэтому самостоятельная вырубка или уборка сухостоя без разрешения считается нарушением закона.

Что можно собирать в лесу без дополнительных разрешений

Без специального разрешения граждане имеют право собирать в лесу только лесную подстилку. Речь идет об опавших:

кору;

хвою;

листья;

мелкие ветки;

другие природные материалы, которые не требуют вырубки или повреждения деревьев.

Почему нельзя забирать на дрова никому не нужные поваленные ветки и сухостой в лесу

Часто в лесу можно увидеть немало древесины, которая годами лежит и постепенно перегнивает, но забирать её для собственных нужд запрещено. Специалисты объясняют, что причин здесь несколько.

Во-первых, действующее законодательство не дает лесохозяйственным предприятиям права разрешать гражданам самостоятельно заготавливать сухостой без соответствующих документов. Во-вторых, такие работы сопряжены с риском для жизни и здоровья людей.

Также важным остается вопрос контроля. Под видом сбора сухостоя некоторые нарушители могут незаконно вырубать и вывозить здоровые деревья. Именно поэтому государство контролирует использование лесных ресурсов и устанавливает четкие правила их заготовки.

Какой штраф грозит за незаконную заготовку дров в лесу в 2026 году

За незаконную вырубку, повреждение или уничтожение лесных насаждений и молодняка предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьёй 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф составляет:

для граждан — от 510 до 1 020 гривен;

для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 гривен.

Если же человек уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение и повторно совершит его в течение года, штрафы увеличиваются. В таком случае гражданам придется уплатить от 1 020 до 1 530 гривен, а должностным лицам — от 10 200 до 15 300 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что иногда на земельных участках украинцев сами по себе растут деревья или кусты, которые люди не сажали. Они могут мешать пользоваться землей, а иногда даже представлять опасность для людей или имущества. В связи с этим возникает вопрос: можно ли их срубить и использовать древесину в качестве дров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что возле большинства дорог в Украине растут лесополосы и другие зеленые насаждения. Они защищают дороги от ветра, пыли и снежных заносов, а также помогают сохранять окружающую среду. Поэтому самовольно срубать там сухие деревья или забирать древесину на дрова запрещено.