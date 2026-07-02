Поставщики газа объявили тарифы на июль: цена за 1 кубометр

Стоимость газа для населения в июле 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Газоснабжающие компании обнародовали тарифы на природный газ, которые будут действовать в июле 2026 года. Сейчас на рынке работают восемь поставщиков газа. Четыре компании предлагают только годовые тарифы, ещё четыре — дают возможность выбирать между годовым и месячным тарифом.

О том, какие тарифы установили поставщики газа в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Сколько украинцы будут платить за газ в июле

Цена газа по годовым контрактам, как и раньше, составляет от 7,96 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от поставщика. В то же время месячные тарифы в июле стали ниже, чем в июне. Они колеблются от 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Крупнейшим поставщиком газа для населения остается ГК "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 98% бытовых потребителей — это более 12 миллионов домохозяйств. Для её клиентов тариф 7,96 грн за кубометр гарантированно будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. У остальных поставщиков цены следующие:

"Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн/куб. м. "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн/куб. м. "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 грн/куб. м. "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн/куб. м (месячный — 27,40 грн). YASNO ("Киевские энергетические услуги") — 8,46 грн/куб. м (месячный — 8,46 грн). YASNO ("Днепровские энергетические услуги") — 8,46 грн/куб. м (месячный — 8,46 грн). "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") — 9,99 грн/куб. м (месячный — 27,99 грн).

Стоимость газа в Украине в июле 2026 года. Фото: Скриншот

Для большинства украинских семей действует именно годовой тариф. Переход на месячный возможен только по желанию самого потребителя. Поставщики не могут автоматически перевести клиента на другой тариф.

Изменится ли плата за доставку газа в июле

Помимо стоимости самого газа, украинцы ежемесячно оплачивают его доставку. В 2026 году регулятор дважды пересматривал тарифы на распределение, но эти изменения коснулись только бизнеса и других небытовых потребителей.

Для населения тарифы на доставку остаются без изменений. Их размер зависит от региона, поэтому в июле украинцы и дальше будут платить по действующим расценкам.

Ежемесячная сумма за доставку рассчитывается индивидуально: годовой объем потребления газа за период с 1 октября по 30 сентября делят на 12 равных платежей, а затем умножают на тариф в конкретном регионе.

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых городах и селах Украины могут вырасти тарифы на воду. Об этом уже сообщили местные водоканалы. Жители еще могут высказать свои предложения или замечания, а окончательное решение будет принимать местная власть.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ближайшее время в Украине могут повысить тариф на передачу электроэнергии примерно на 30%. Это в первую очередь коснется бизнеса, но впоследствии люди также могут ощутить изменения из-за роста цен на товары.