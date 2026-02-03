Видео
Видео

Главная Экономика Последствия отсутствия отопления — кто платит за разорванные трубы в доме

Последствия отсутствия отопления — кто платит за разорванные трубы в доме

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:29
Трубы в доме порвало без отопления — получат ли компенсацию жители
Сотрудник проверяет состояние труб в доме. Фото: УНИАН

После массированных атак России на энергетическую систему Украины во многих многоквартирных домах до сих пор отсутствует свет и отопление. Из-за сильных морозов в квартирах на окнах появляется лед, а трубы разрывает из-за замерзшей в них воды. В результате жители сталкиваются не только с холодом, но и со значительными материальными убытками.

О том, кто будет платить за разорванные трубы в доме из-за отсутствия отопления, в эфире "Ранок.LIVE" объяснил эксперт по вопросам права Станислав Лифлянчик.

Читайте также:

Кто отвечает за состояние труб в доме при отсутствии отопления

По его словам, все инженерное оборудование, которое расположено внутри дома после точки ввода труб, относится к общему имуществу совладельцев. Обязанность теплопоставщика — доставить тепло только в здание, тогда как за состояние внутренних сетей отвечают сами жильцы через:

  • ЖЭК;
  • ОСМД;
  • управляющую компанию.

Могут ли люди рассчитывать на компенсацию в случае аварии

Эксперт объясняет, что нельзя исключать, что повреждения произошли по вине коммунальных служб или органов власти. В таком случае возможны два варианта развития событий:

  1. Чрезвычайные обстоятельства — когда предприятие не несет ответственности. Например, если оборудование теплоснабжающего предприятия было разрушено в результате ракетного или дронового удара. В такой ситуации доказать что-то в суде практически нереально.
  2. Халатность — когда ответственность лежит на компании. Речь идет о случаях, когда теплоснабжение исчезло из-за отключения электроэнергии, а за годы полномасштабной войны предприятие так и не позаботилось о резервных генераторах.

Таким образом, если система отопления вышла из строя из-за отсутствия альтернативного питания у поставщика, жители имеют законные основания обращаться в суд и требовать компенсации нанесенного ущерба.

Из-за постоянных атак России на энергосистему отключения электроэнергии в Украине стали обыденностью. Внезапные обесточивания и скачки напряжения часто приводят к поломкам бытовой техники.

Также мы рассказывали, что из-за отсутствия света во многих домах временно нет отопления. Некоторые люди думают, что это поможет сэкономить на оплате за тепло, но на самом деле это не всегда работает так, как ожидают.

компенсация отопление отключения света многоножка коммунальные службы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
