Трубы в доме порвало без отопления — получат ли компенсацию жители

Последствия отсутствия отопления — кто платит за разорванные трубы в доме
После массированных атак России на энергетическую систему Украины во многих многоквартирных домах до сих пор отсутствует свет и отопление. Из-за сильных морозов в квартирах на окнах появляется лед, а трубы разрывает из-за замерзшей в них воды. В результате жители сталкиваются не только с холодом, но и со значительными материальными убытками.
О том, кто будет платить за разорванные трубы в доме из-за отсутствия отопления, в эфире "Ранок.LIVE" объяснил эксперт по вопросам права Станислав Лифлянчик.
Кто отвечает за состояние труб в доме при отсутствии отопления
По его словам, все инженерное оборудование, которое расположено внутри дома после точки ввода труб, относится к общему имуществу совладельцев. Обязанность теплопоставщика — доставить тепло только в здание, тогда как за состояние внутренних сетей отвечают сами жильцы через:
- ЖЭК;
- ОСМД;
- управляющую компанию.
Могут ли люди рассчитывать на компенсацию в случае аварии
Эксперт объясняет, что нельзя исключать, что повреждения произошли по вине коммунальных служб или органов власти. В таком случае возможны два варианта развития событий:
- Чрезвычайные обстоятельства — когда предприятие не несет ответственности. Например, если оборудование теплоснабжающего предприятия было разрушено в результате ракетного или дронового удара. В такой ситуации доказать что-то в суде практически нереально.
- Халатность — когда ответственность лежит на компании. Речь идет о случаях, когда теплоснабжение исчезло из-за отключения электроэнергии, а за годы полномасштабной войны предприятие так и не позаботилось о резервных генераторах.
Таким образом, если система отопления вышла из строя из-за отсутствия альтернативного питания у поставщика, жители имеют законные основания обращаться в суд и требовать компенсации нанесенного ущерба.
Из-за постоянных атак России на энергосистему отключения электроэнергии в Украине стали обыденностью. Внезапные обесточивания и скачки напряжения часто приводят к поломкам бытовой техники.
Также мы рассказывали, что из-за отсутствия света во многих домах временно нет отопления. Некоторые люди думают, что это поможет сэкономить на оплате за тепло, но на самом деле это не всегда работает так, как ожидают.
