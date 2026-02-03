Труби в будинку порвало без опалення — чи отримають компенсацію мешканці

Співробітник перевіряє стан труб в будинку. Фото: УНІАН

Після масованих атак Росії на енергетичну систему України у багатьох багатоквартирних будинках досі відсутнє світло та опалення. Через сильні морози у квартирах на вікнах з’являється лід, а труби розриває через замерзлу в них воду. У результаті мешканці стикаються не лише з холодом, а й зі значними матеріальними збитками.

Про те, хто платитиме за розірвані труби в будинку через відсутність опалення, ефірі "Ранок.LIVE" пояснив експерт з питань права Станіслав Ліфлянчик.

Хто відповідає за стан труб в будинку при відсутності опалення

За його словами, усе інженерне обладнання, яке розташоване всередині будинку після точки введення труб, належить до спільного майна співвласників. Обов’язок теплопостачальника — доставити тепло лише до будівлі, тоді як за стан внутрішніх мереж відповідають самі мешканці через:

ЖЕК;

ОСББ;

керуючу компанію.

Чи можуть люди розраховувати на компенсацію у разі аварії

Експерт пояснює, що не можна виключати, що пошкодження сталися з вини комунальних служб або органів влади. В такому разі можливі два варіанти розвитку подій:

Надзвичайні обставини — коли підприємство не несе відповідальності. Наприклад, якщо обладнання теплопостачального підприємства було зруйноване внаслідок ракетного чи дронового удару. У такій ситуації довести щось у суді практично нереально. Недбалість — коли відповідальність лежить на компанії. Йдеться про випадки, коли теплопостачання зникло через відключення електроенергії, а за роки повномасштабної війни підприємство так і не подбало про резервні генератори.

Таким чином, якщо система опалення вийшла з ладу через відсутність альтернативного живлення у постачальника, мешканці мають законні підстави звертатися до суду та вимагати компенсації завданих збитків.

Через постійні атаки Росії на енергосистему відключення електроенергії в Україні стали буденністю. Раптові знеструмлення та стрибки напруги часто призводять до поломок побутової техніки.

Також ми розповідали, що через відсутність світла в багатьох домівках тимчасово немає опалення. Деякі люди думають, що це допоможе зекономити на оплаті за тепло, але насправді це не завжди працює так, як очікують.