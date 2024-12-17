Новый подход к наказаниям — что изменится для осужденных в Украине

Люди занимаются уборкой снега. Фото: УНИАН

Президент Украины подписал важный закон, призванный усовершенствовать механизм исполнения наказаний в виде штрафов и общественных работ. Отныне будет учитываться материальное положение осужденных.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4081-ІХ, призванный улучшить процесс исполнения наказаний в виде штрафов и общественных работ. Документ предусматривает возможность замены штрафа на другое наказание в случаях, когда взыскание невозможно из-за отсутствия у должника необходимых средств или имущества.

Согласно закону, осужденные к общественным работам могут выполнять их на территории всего города или области при организации их транспортировки к месту работы и возвращения назад. При этом продолжительность общественных работ имеет четкие временные рамки:

не более четырех часов в день;

до восьми часов в день (на основании заявления осужденного).

Однако общее количество должно составлять не менее 40 часов в месяц. Для лиц до 18 лет установлены другие нормы — не более двух часов в день и не менее 25 часов в месяц.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что власти продолжают активно совершенствовать законодательную базу для усиления противодействия коррупции и экономическим правонарушениям. Теперь в Украине будут эффективнее влиять на компании, вовлеченные в преступную деятельность.

Также мы рассказывали, что обычно выплата зарплаты производится в два этапа: сначала начисляется аванс, а затем основная сумма. За нарушение этого правила работодатели рискуют получить штраф.