Новый подход к наказаниям — что изменится для осужденных в Украине

Нарушителей в Украине ждет новый способ наказания — что известно
Президент Украины подписал важный закон, призванный усовершенствовать механизм исполнения наказаний в виде штрафов и общественных работ. Отныне будет учитываться материальное положение осужденных.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины.
Что изменится для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4081-ІХ, призванный улучшить процесс исполнения наказаний в виде штрафов и общественных работ. Документ предусматривает возможность замены штрафа на другое наказание в случаях, когда взыскание невозможно из-за отсутствия у должника необходимых средств или имущества.
Согласно закону, осужденные к общественным работам могут выполнять их на территории всего города или области при организации их транспортировки к месту работы и возвращения назад. При этом продолжительность общественных работ имеет четкие временные рамки:
- не более четырех часов в день;
- до восьми часов в день (на основании заявления осужденного).
Однако общее количество должно составлять не менее 40 часов в месяц. Для лиц до 18 лет установлены другие нормы — не более двух часов в день и не менее 25 часов в месяц.
Что еще стоит знать украинцам
Ранее мы писали, что власти продолжают активно совершенствовать законодательную базу для усиления противодействия коррупции и экономическим правонарушениям. Теперь в Украине будут эффективнее влиять на компании, вовлеченные в преступную деятельность.
Также мы рассказывали, что обычно выплата зарплаты производится в два этапа: сначала начисляется аванс, а затем основная сумма. За нарушение этого правила работодатели рискуют получить штраф.
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