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Порушників в Україні чекає новий спосіб покарання — що змінилось

17 грудня 2024 18:41
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Новий підхід до покарань — що зміниться для засуджених в Україні
Люди займаються прибиранням снігу. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Президент України підписав важливий закон, який має на меті вдосконалити механізм виконання покарань у вигляді штрафів та громадських робіт. Відтепер до уваги братиметься матеріальне становище засуджених.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4081-ІХ, який покликаний покращити процес виконання покарань у вигляді штрафів та громадських робіт. Документ передбачає можливість заміни штрафу на інше покарання у випадках, коли стягнення неможливе через відсутність у боржника необхідних коштів або майна.

Згідно із законом, засуджені до громадських робіт можуть виконувати їх на території всього міста чи області за умови організації їх транспортування до місця роботи та повернення назад. При цьому тривалість громадських робіт має чіткі часові рамки: 

  • не більше чотирьох годин на день;
  • до восьми годин на день (на підставі заяви засудженого).

Однак загальна кількість має становити щонайменше 40 годин на місяць. Для осіб віком до 18 років встановлено інші норми — не більше двох годин на день і не менше 25 годин на місяць.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що влада продовжує активно вдосконалювати законодавчу базу для посилення протидії корупції та економічним правопорушенням. Тепер в Україні ефективніше впливатимуть на компанії, які залучені до злочинної діяльності.

Також ми розповідали, що зазвичай виплата зарплати відбувається у два етапи: спочатку нараховується аванс, а потім основна сума. За порушення цього правила роботодавці ризикують отримати штраф.

Володимир Зеленський закон штраф покарання майно

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