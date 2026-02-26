Видео
Главная Экономика Популярный бренд уйдет из Украины — какие магазины в Киеве будут закрыты

Популярный бренд уйдет из Украины — какие магазины в Киеве будут закрыты

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:10
Reebok планирует закрыть магазины в Украине — сколько времени осталось у покупателей
Сеть спортивной одежды и обуви планирует уйти из Украины. Фото: Google Maps

Пока большинство магазинов в Украине организовывают распродажи и скидки на товары для привлечения покупателей, некоторые заведения готовятся к закрытию. Сеть спортивной одежды и обуви Reebok уйдет с рынка, когда завершит реализацию всех остатков продукции.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.

Читайте также:

Когда закроются магазины Reebok

По состоянию на конец февраля 2026 года в Украине продолжают функционировать два официальных магазина бренда в Киеве, но они готовятся к закрытию весной. Согласно ответам пресс-служб ТРЦ, где расположены торговые точки, ждать осталось недолго:

  • магазин в SkyMall будет работать до 8 мая;
  • заведение в Retroville — пока полностью не освободит склад от товара, хотя договор аренды действует до конца апреля.

Что касается официального интернет-магазина, то некоторое время он будет активным, но закроется после распродажи имеющейся продукции. Новые коллекции завозить не планируют, согласно информации от оператора горячей линии онлайн-направления Reebok.

Почему Reebok уходит с украинского рынка

Главные причины — убыточность и слабые позиции бренда в конкуренции с лидерами рынка. Reebok находится под управлением турецкого холдинга FLO Retailing, который намеревался открыть до 50 новых магазинов в Украине, однако по состоянию на 2025 год отказался от планов и начал постепенно сокращать сеть.

"Турция переживает сложную экономическую ситуацию, поэтому с украинского рынка постепенно выходят крупные турецкие сети — English Home, Koton, DeFacto, FLO. Эти процессы повлияли и на Reebok", — уточнил анонимный собеседник, причастный к переговорам о приобретении Reebok.

Если смотреть на финансовые показатели FLO Retailing, то проблемы прослеживаются давно:

  • 2025 год — выручка 84,4 млн гривен, убыток 48,5 млн гривен;
  • 2024 год — выручка 162,6 млн гривен, убыток 153,8 млн гривен;
  • 2023 год — выручка 148,7 млн гривен, убыток 82,4 млн гривен.

В то же время украинцам не стоит волноваться, что продукция Reebok полностью исчезнет из продажи. Сеть могут купить для перехода в мультибрендовый формат. То есть отдельных магазинов не будет, однако товары появятся в ассортименте крупных спортивных компаний наряду с другими марками.

Некоторые украинские ритейлеры уже заинтересовались в официальном дистрибьюторстве. Шанс развивать Reebok в Украине может выпасть другим игрокам рынка, таким как Intersport, Sport City и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине стартовал пилотный проект "єЧек". Цифровой документ будет появляться в банковских приложениях после оплаты картой и содержать ссылку на фискальный чек в системе ГНС.

Также мы писали, что украинцы могут выгоднее продавать лом черных и цветных металлов. Прибыль несложно увеличить, главное — придерживаться эффективных шагов, которые помогут улучшить ситуацию.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
