Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Популярний бренд піде з України — які магазини в Києві скоро закриють

Популярний бренд піде з України — які магазини в Києві скоро закриють

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 14:10
Reebok готується закрити магазини в Україні — скільки часу залишилося в покупців
Мережа спортивного одягу і взуття планує піти з України. Фото: Google Maps

Поки більшість магазинів в Україні організовують розпродажі та знижки на товари для стимулювання покупців, деякі заклади готуються до закриття. Мережа спортивного одягу та взуття Reebok звільнить ринок одразу після завершення реалізації залишків продукції на складі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Forbes.

Реклама
Читайте також:

Коли закриються магазини Reebok

Станом на кінець лютого 2026 року в Україні продовжують функціонувати два офіційні магазини бренду в Києві, але вони готуються до закриття навесні. Згідно з відповідями пресслужб ТРЦ, де розташовані торгові точки, чекати залишилося недовго:

  • магазин у SkyMall працюватиме до 8 травня;
  • заклад у Retroville — поки повністю не звільнить склад від товару, хоча договір оренди діє до кінця квітня.

Що стосується офіційного інтернет-магазину, то деякий час він буде активним, але закриється після розпродажу наявної продукції. Нові колекції завозити не планують, згідно з інформацією від оператора гарячої лінії онлайн-напряму Reebok.

Чому Reebok йде з українського ринку

Головні причини — збитковість і слабкі позиції бренду в конкуренції з лідерами ринку. Reebok перебуває під керуванням турецького холдингу FLO Retailing, який мав намір відкрити до 50 нових магазинів в Україні, однак станом на 2025 рік відмовився від планів і почав поступово скорочувати мережу.

"Туреччина переживає складну економічну ситуацію, тому з українського ринку поступово виходять великі турецькі мережі — English Home, Koton, DeFacto, FLO. Ці процеси вплинули й на Reebok", — уточнив анонімний співрозмовник, дотичний до перемовинах про придбання Reebok.

Якщо дивитися на фінансові показники FLO Retailing, то проблеми простежуються давно:

  • 2025 рік — виторг 84,4 млн гривень, збиток 48,5 млн гривень;
  • 2024 рік — виторг 162,6 млн гривень, збиток 153,8 млн гривень;
  • 2023 рік — виторг 148,7 млн гривень, збиток 82,4 млн гривень.

Водночас українцям не варто хвилюватися, що продукція Reebok повністю зникне з продажу. Мережу можуть купити для переходу в мультибрендовий формат. Тобто окремих магазинів не буде, однак товари з’являться в асортименті великих спортивних компаній поряд з іншими марками.

Деякі українські ритейлери вже зацікавилися в офіційному дистриб’юторстві. Шанс розвивати Reebok в Україні може випасти іншим гравцям ринку, як от Intersport, Sport City тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні стартував пілотний проєкт "єЧек". Цифровий документ буде з’являтися в банківських застосунках після оплати карткою та міститиме посилання на фіскальний чек у системі ДПС.

Також ми писали, що українці можуть вигідніше продавати брухт чорних і кольорових металів. Прибуток нескладно збільшити, головне — дотримуватися ефективних кроків, які допоможуть покращити ситуацію.

товари одяг магазини бізнес відомі бренди
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації