Reebok готується закрити магазини в Україні — скільки часу залишилося в покупців

Мережа спортивного одягу і взуття планує піти з України. Фото: Google Maps

Поки більшість магазинів в Україні організовують розпродажі та знижки на товари для стимулювання покупців, деякі заклади готуються до закриття. Мережа спортивного одягу та взуття Reebok звільнить ринок одразу після завершення реалізації залишків продукції на складі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Forbes.

Коли закриються магазини Reebok

Станом на кінець лютого 2026 року в Україні продовжують функціонувати два офіційні магазини бренду в Києві, але вони готуються до закриття навесні. Згідно з відповідями пресслужб ТРЦ, де розташовані торгові точки, чекати залишилося недовго:

магазин у SkyMall працюватиме до 8 травня;

заклад у Retroville — поки повністю не звільнить склад від товару, хоча договір оренди діє до кінця квітня.

Що стосується офіційного інтернет-магазину, то деякий час він буде активним, але закриється після розпродажу наявної продукції. Нові колекції завозити не планують, згідно з інформацією від оператора гарячої лінії онлайн-напряму Reebok.

Чому Reebok йде з українського ринку

Головні причини — збитковість і слабкі позиції бренду в конкуренції з лідерами ринку. Reebok перебуває під керуванням турецького холдингу FLO Retailing, який мав намір відкрити до 50 нових магазинів в Україні, однак станом на 2025 рік відмовився від планів і почав поступово скорочувати мережу.

"Туреччина переживає складну економічну ситуацію, тому з українського ринку поступово виходять великі турецькі мережі — English Home, Koton, DeFacto, FLO. Ці процеси вплинули й на Reebok", — уточнив анонімний співрозмовник, дотичний до перемовинах про придбання Reebok.

Якщо дивитися на фінансові показники FLO Retailing, то проблеми простежуються давно:

2025 рік — виторг 84,4 млн гривень, збиток 48,5 млн гривень;

2024 рік — виторг 162,6 млн гривень, збиток 153,8 млн гривень;

2023 рік — виторг 148,7 млн гривень, збиток 82,4 млн гривень.

Водночас українцям не варто хвилюватися, що продукція Reebok повністю зникне з продажу. Мережу можуть купити для переходу в мультибрендовий формат. Тобто окремих магазинів не буде, однак товари з’являться в асортименті великих спортивних компаній поряд з іншими марками.

Деякі українські ритейлери вже зацікавилися в офіційному дистриб’юторстві. Шанс розвивати Reebok в Україні може випасти іншим гравцям ринку, як от Intersport, Sport City тощо.

