Популярные игры отдают бесплатно в Steam: какие культовые тайтлы в свободном доступе

Парень за компьютером, игровой ноутбук, банковская карта. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

На цифровой платформе Steam пользователям доступны культовые игры со скидками до 90%. Однако не обязательно платить за понравившийся тайтл, поскольку некоторые отдают бесплатно. Речь идет не о демоверсии или тестовом доступе, а о полноценных проектах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие видеоигры доступны в Steam бесплатно по состоянию на субботу, 8 августа.

Бесплатные игры в Steam

Цифровой магазин предлагает геймерам множество компьютерных игр на любой вкус и кошелек. На платформе регулярно проводят распродажи, тематические фестивали и прочие события, предусматривающие выгодные скидки на популярные тайтлы — кое-где до 95%.

Однако не обязательно тратить деньги на развлечения: Steam открывает пользователям доступ к обширной библиотеке бесплатных игр — как малоизвестных, так и культовых. Мы промониторили магазин и отобрали незначительную часть проектов, познакомиться с которыми можно без финансовых затрат.

По состоянию на субботу, 8 августа, на платформе Steam есть такие компьютерные игры в свободном доступе:

Counter-Strike 2;

Dota 2;

PUBG: BATTLEGROUNDS;

Apex Legends;

War Thunder;

Overwatch;

Marvel Rivals;

The Sims 4;

Destiny 2;

Supermarket Together;

World of Tanks;

STAR WARS: The Old Republic;

Fallout Shelter;

Age of Empires III.

Бесплатные игры в Steam. Фото: скриншот

Скидки на Skyrim и Fallout

К 40-летию основания известного американского разработчика видеоигр Bethesda на платформе Steam установили выгодные скидки на проекты студии. К примеру, комплект легендарной франшизы The Elder Scrolls, включающей Oblivion, Skyrim, Morrowind, Redguard, Battlespire и TES Online, стоит всего 1 915 грн вместо 4 018 грн (-52%).

Полное собрание игр DOOM (шутеры от первого лица) обойдется геймерам в 704 грн вместо 2 221,20 грн (-68%). А за три части культового Fallout, рассказывающего о выживании после глобальной ядерной войны, придется отдать всего 130 грн вместо 520 грн (-75%).

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит культовая игра The Sims 4. Последняя полноценная часть вышла в далеком 2014 году, однако до сих пор остается мегапопулярной. Базовую версию игры отдает геймерам бесплатно, однако дополнения стоят от 499,50 до 799,20 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие компьютерные игры отдают в Steam с большими скидками. Некоторые тайтлы стоят меньше 80 грн — и речь идет не о маленьких проектах. Выгодно стоят Black Desert Online, Need for Speed Most Wanted, Dying Light, Fallout и другие.