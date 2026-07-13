Польша намерена ужесточить правила получения гражданства: что изменится для украинцев

Украинцам может стать сложнее получить польское гражданство. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Польше готовятся изменения в законодательство о гражданстве. В Министерстве внутренних дел и администрации предлагают ужесточить требования к процедуре получения польского паспорта. Если новые правила будут приняты, они затронут в первую очередь украинцев, ведь именно они составляют самую многочисленную группу иностранцев, подающих документы на получение гражданства.

О том, как планируется изменить правила получения польского гражданства для украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как планируют изменить правила получения польского паспорта

Среди главных нововведений — увеличение минимального срока легального проживания в стране. Сейчас обсуждается инициатива, согласно которой претендовать на гражданство можно будет только после восьми лет пребывания в Польше. При этом пока неизвестно, будет ли учитываться в этом сроке время, проведённое в статусе временной защиты.

Еще одно важное изменение — обязательный интеграционный экзамен. Кандидаты должны будут:

подтвердить знание польского языка на уровне B2;

продемонстрировать знание истории Польши и основ её государственного устройства.

По замыслу авторов законопроекта, тест будет работать по модели, используемой в Дании.

Что такое "сертификаты верности" и кого смогут лишать гражданства Польши

Также в Польше планируют ввести так называемый "сертификат верности". После получения гражданства новые граждане будут подписывать документ, подтверждающий их приверженность Польше и её ценностям.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик пояснил, что эти изменения должны способствовать лучшей интеграции новых граждан в польское общество.

"Польское гражданство предоставляет ряд привилегий, включая право голоса и право быть избранным. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы такой человек был интегрирован в нашу систему ценностей", — убежден Дущик.

Именно поэтому в законопроекте появилась норма, которая позволит лишать польского гражданства людей, если их действия будут представлять угрозу для государственной безопасности или противоречить национальным интересам страны.

Отдельно заместитель министра подчеркнул, что Польша не планирует требовать от иностранцев отказа от их первого гражданства. В то же время власти хотят иметь юридический механизм, который позволит реагировать на случаи, когда новый гражданин действует против интересов страны.

По словам Мацея Дущика, именно "сертификат верности" может стать основанием для будущего лишения гражданства лиц, которые сотрудничали с врагами Польши или представляли угрозу её национальной безопасности.

В настоящее время польское законодательство не предусматривает возможности лишения гражданства после его получения. Это правило действует даже в тех случаях, когда человека осуждают за шпионаж в пользу другого государства.

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