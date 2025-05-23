Необычная валюта — с какими купюрами могут столкнуться украинцы за границей

Полимерные банкноты разных номиналов. Фото: скриншот/YouTube

Находясь за границей, украинцы могут встретить в обращении нетипичную валюту. Речь не о фальшивых долларах или банкнотах крупных номиналов, а так называемых полимерных деньгах. Ими пользуются во многих странах мира, хотя новая технология не сразу нашла сторонников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое полимерные деньги и какие государства печатают необычную наличность.

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Полимерные деньги против бумажных

Украинцы привыкли, что в процессе изготовления обычных бумажных денег участвует хлопок (иногда с добавлением льна). Традиционная бумага недолговечна, быстро изнашивается и требует значительных финансовых затрат. Поэтому возникла необходимость удешевить стоимость производства наличной массы.

Заменителем стал синтетический полимер. Напечатанные из него деньги могут похвастаться устойчивостью к влаге, загрязнениям и износу, лучшей защитой от подделки, долгим сроком эксплуатации, экологичностью и т.д. Пластиковая валюта имеет такие характерные особенности:

высокая прочность материала;

сохранение презентабельного вида на протяжении длительного времени;

высокая степень защиты от фальшивомонетчиков;

подлежит повторной переработке для печати новой партии денежных знаков;

водостойкость.

Среди недостатков выделяют скользкость, подверженность деформации из-за высоких температур и несовместимость с банковским оборудованием. Плюс не удалось достичь цели, которую ставили в первую очередь: доступность материала не помогла существенно снизить стоимость изготовления денег.

Полимерные банкноты. Фото: скриншот/OLX

Полимерные банкноты. Фото: скриншот/OLX

Полимерные банкноты. Фото: скриншот/OLX

Полимерные банкноты. Фото: скриншот/OLX

Полимерные банкноты. Фото: скриншот/OLX

Полимерные банкноты. Фото: скриншот/OLX

Полимерные банкноты. Фото: скриншот/OLX 1 / 7













Где используют полимерные купюры

Первопроходцем стала Австралия, где в 1988 году выпустили первую полимерную банкноту номиналом 10 долларов, а в 1996-м полностью вывели из обращения бумажную наличность. Через несколько лет примеру последовала Новая Зеландия, а Канада перешла на печать пластиковых купюр в 2011-м. Полимерную валюту можно найти в:

Румынии;

Великобритании;

Замбии;

Маврикии;

Малайзии;

Нигерии;

Папуа-Новой Гвинеи;

Саудовской Аравии;

Сингапуре;

Мальдивах;

Брунее;

Фиджи.

В Национальном банке ранее отмечали, что не планируют переходить на полимерную наличность в ближайшее время. Во-первых, придется закупать основу для изготовления купюр за рубежом, что обойдется дороже, чем выпустить новую партию бумажных гривен. Во-вторых, возникнет потребность перенастроить парк печатных машин Банкнотно-монетного двора.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, дизайн евро может измениться в течение ближайших нескольких лет. Европейский центральный банк планирует выпустить все номиналы банкнот с новыми изображениями. Тематику еще выбирают — известные личности или реки и птицы.

Также мы писали, что украинцы могут потерять валюту при пересечении государственной границы. Закон требует декларировать наличные в эквиваленте более 10 000 евро. Иначе нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация банкнот.