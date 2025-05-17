Українці отримають нові купюри євро — що станеться з валютою і коли

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Європейський центральний банк (ЄЦБ) запланував оновити дизайн готівкових грошей вперше з моменту введення номіналів обіг (23 роки тому). Серію зроблять більш привабливою і впізнаваною завдяки розміщенню на купюрах портретів відомих постатей або зображень природи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можуть змінитися банкноти євро.

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Новий дизайн євро

ЄЦБ вирішив надрукувати банкноти з повністю переосмисленим дизайном, аби відобразити на готівці сучасну європейську ідентичність. Плюс виникла потреба посилити захищеність грошей від підробки та мінімізувати випадки використання євро у незаконних фінансових операціях.

За інформацією Independent, вибір стоятиме між двома тематичними напрямками. Перший — "Європейська культура": на купюрах з’являться зображення знакових місць (паризького Лувру чи афінського Акрополя) і портрети видатних діячів, які свого часу вплинули на розвиток науки/мистецтва (Людвіга ван Бетховена, Леонардо да Вінчі та ін.).

Друга тематика — "Ріки та птахи". Акцент буде на стійкості природи, а також різноманітності екологічного світу. ЄЦБ планує розмістити на банкнотах водоспади, різні види птахів, річки тощо як символи єдності Європи.

Що стосується реверсу, то дизайн залежатиме від вибору тематичного спрямування:

"Європейська культура" — події чи об'єкти, зокрема пісенний фестиваль, бібліотека;

"Ріки та птахи" — європейські інститути, включно Центробанком.

Видання уточнило, що запропоновані імена видатних діячів можуть викликати суперечки в разі обрання першої теми, оскільки номіналів євро всього 6, а країн єврозони налічується 20. Тобто більшу частину держав ЄС оминуть стороною.

Передбачається, що у 2025 році Європейський центральний банк відкриє конкурс на дизайн банкнот, а наступного року зробить остаточний вибір. В обігу оновлена серія з’явиться до 2029 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть втратити валюту, якщо не задекларують долари чи євро при перетині державного кордон. Транспортуючи іноземні купюри в еквіваленті понад 10 000 євро, треба обов’язково їх задекларувати, інакше загрожують штрафи і конфіскація.

Також ми писали, що залежно від днів тижня можна "спіймати" кращий курс і купити/продати валюту вигідніше. Зокрема зранку та наприкінці робочого тижня вартість доларів падає, тому рекомендується купувати іноземні банкноти саме в такі періоди.