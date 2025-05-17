Украинцы получат новые купюры евро — что произойдет с валютой и когда

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запланировал обновить дизайн наличных денег впервые с момента введения номиналов в обращение (23 года назад). Серию сделают более привлекательной и узнаваемой благодаря размещению на купюрах портретов известных фигур или изображений природы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как могут измениться банкноты евро.

Реклама

Читайте также:

Новый дизайн евро

ЕЦБ решил напечатать банкноты с полностью переосмысленным дизайном, дабы отразить на наличности современную европейскую идентичность. Плюс возникла необходимость усилить защищенность денег от подделки и минимизировать случаи использования евро в незаконных финансовых операциях.

По информации Independent, выбор будет стоять между двумя тематическими направлениями. Первое — "Европейская культура": на купюрах появятся изображения знаковых мест (парижского Лувра или афинского Акрополя) и портреты выдающихся деятелей, которые в свое время повлияли на развитие науки/искусства (Людвига ван Бетховена, Леонардо да Винчи и др.).

Вторая тематика — "Реки и птицы". Акцент будет на устойчивости природы, а также разнообразии экологического мира. ЕЦБ планирует разместить на банкнотах водопады, различные виды птиц, реки и т.д. как символы единства Европы.

Что касается реверса, то дизайн будет зависеть от выбора тематического направления:

"Европейская культура" — события или объекты, в частности песенный фестиваль, библиотека;

"Реки и птицы" — европейские институты, включая Центробанк.

Издание уточнило, что предложенные имена выдающихся деятелей могут вызвать споры в случае выбора первой темы, поскольку номиналов евро всего 6, а стран еврозоны насчитывается 20. То есть большую часть государств ЕС обойдут стороной.

Предполагается, что в 2025 году Европейский центральный банк откроет конкурс на дизайн банкнот, а в следующем году сделает окончательный выбор. В обращении обновленная серия появится до 2029 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут потерять валюту, если не задекларируют доллары или евро при пересечении государственной границы. Транспортируя иностранные купюры в эквиваленте более 10 000 евро, надо обязательно их задекларировать, иначе грозят штрафы и конфискация.

Также мы писали, что в зависимости от дней недели можно "поймать" лучший курс и купить/продать валюту выгоднее. В частности утром и в конце рабочей недели стоимость долларов падает, поэтому рекомендуется покупать иностранные банкноты именно в такие периоды.