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Головна Економіка Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти

Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти

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Дата публікації: 23 травня 2025 16:15
Незвична валюта — з якими купюрами можуть стикнутися українці за кордоном
Полімерні банкноти різних номіналів. Фото: скриншот/YouTube

Перебуваючи за кордоном, українці можуть зустріти в обігу нетипову валюту. Мова не про фальшиві долари чи банкноти великих номіналів, а так звані полімерні гроші. Ними користуються в багатьох країнах світу, хоча нова технологія не одразу знайшла прихильників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке полімерні гроші та які держави друкують незвичну готівку.

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Полімерні гроші проти паперових

Українці звикли, що у процесі виготовлення звичайних паперових грошей бере участь бавовна (інколи з додаванням льону). Традиційний папір недовговічний, швидко зношується і вимагає значних фінансових витрат. Тож постала необхідність здешевити вартість виробництва готівкової маси.

Замінником став синтетичний полімер. Надруковані з нього гроші можуть похвалитися стійкістю до вологи, забруднень і зношення, кращим захистом від підроблення, довшим терміном експлуатації, екологічністю тощо. Пластикова валюта має такі характерні особливості:

  • висока міцність матеріалу;
  • збереження презентабельного вигляд протягом тривалого часу;
  • високий ступінь захисту від фальшивомонетників;
  • підлягає повторній переробці для друку нової партії грошових знаків;
  • водостійкість.

Серед недоліків виділяють слизькість, схильність до деформації через високі температури і несумісність з банківським обладнанням. Плюс не вдалося досягти мети, яку ставили першочергово: доступність матеріалу не допомогла суттєво знизити вартість виготовлення грошей.

  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 1
    Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 2
    Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 3
    Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 4
    Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 5
    Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 6
    Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 7
    Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
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  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 1
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 2
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 3
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 4
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 5
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 6
  • Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти - фото 7

Де використовують полімерні купюри

Першопроходьцем стала Австралія, де в 1988 році випустили першу полімерну банкноту номіналом 10 доларів, а в 1996-му повністю вивели з обігу паперову готівку. Через кілька років приклад наслідувала Нова Зеландія, а Канада перейшла на друк пластикових купюр у 2011-му. Полімерну валюту можна знайти в:

  • Румунії;
  • Великій Британії;
  • Замбії;
  • Маврикії;
  • Малайзії;
  • Нігерії;
  • Папуа-Новій Гвінеї;
  • Саудівській Аравії;
  • Сінгапурі;
  • Мальдівах;
  • Брунеї;
  • Фіджі.

В Національному банку раніше зауважували, що не планують переходити на полімерну готівку найближчим часом. По-перше, доведеться закуповувати основу для виготовлення купюр за кордоном, що обійдеться дорожче, ніж випустити нову партію паперових гривень. По-друге, виникне потреба переналаштувати парк друкарських машин Банкнотно-монетного двору.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дизайн євро може змінитися протягом найближчих кількох років. Європейський центральний банк планує випустити всі номінали банкнот із новими зображеннями. Тематику ще обирають — відомі особистості або річки і птахи.

Також ми писали, що українці можуть втратити валюту при перетині державного кордону. Закон вимагає декларувати готівку в еквіваленті понад 10 000 євро. Інакше порушникам загрожують великі штрафи і конфіскація банкнот.

гроші валюта країни банкнота купюра
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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