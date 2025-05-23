Незвична валюта — з якими купюрами можуть стикнутися українці за кордоном

Полімерні банкноти різних номіналів. Фото: скриншот/YouTube

Перебуваючи за кордоном, українці можуть зустріти в обігу нетипову валюту. Мова не про фальшиві долари чи банкноти великих номіналів, а так звані полімерні гроші. Ними користуються в багатьох країнах світу, хоча нова технологія не одразу знайшла прихильників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке полімерні гроші та які держави друкують незвичну готівку.

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Полімерні гроші проти паперових

Українці звикли, що у процесі виготовлення звичайних паперових грошей бере участь бавовна (інколи з додаванням льону). Традиційний папір недовговічний, швидко зношується і вимагає значних фінансових витрат. Тож постала необхідність здешевити вартість виробництва готівкової маси.

Замінником став синтетичний полімер. Надруковані з нього гроші можуть похвалитися стійкістю до вологи, забруднень і зношення, кращим захистом від підроблення, довшим терміном експлуатації, екологічністю тощо. Пластикова валюта має такі характерні особливості:

висока міцність матеріалу;

збереження презентабельного вигляд протягом тривалого часу;

високий ступінь захисту від фальшивомонетників;

підлягає повторній переробці для друку нової партії грошових знаків;

водостійкість.

Серед недоліків виділяють слизькість, схильність до деформації через високі температури і несумісність з банківським обладнанням. Плюс не вдалося досягти мети, яку ставили першочергово: доступність матеріалу не допомогла суттєво знизити вартість виготовлення грошей.

Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX

Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX

Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX

Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX

Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX

Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX

Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX 1 / 7













Де використовують полімерні купюри

Першопроходьцем стала Австралія, де в 1988 році випустили першу полімерну банкноту номіналом 10 доларів, а в 1996-му повністю вивели з обігу паперову готівку. Через кілька років приклад наслідувала Нова Зеландія, а Канада перейшла на друк пластикових купюр у 2011-му. Полімерну валюту можна знайти в:

Румунії;

Великій Британії;

Замбії;

Маврикії;

Малайзії;

Нігерії;

Папуа-Новій Гвінеї;

Саудівській Аравії;

Сінгапурі;

Мальдівах;

Брунеї;

Фіджі.

В Національному банку раніше зауважували, що не планують переходити на полімерну готівку найближчим часом. По-перше, доведеться закуповувати основу для виготовлення купюр за кордоном, що обійдеться дорожче, ніж випустити нову партію паперових гривень. По-друге, виникне потреба переналаштувати парк друкарських машин Банкнотно-монетного двору.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дизайн євро може змінитися протягом найближчих кількох років. Європейський центральний банк планує випустити всі номінали банкнот із новими зображеннями. Тематику ще обирають — відомі особистості або річки і птахи.

Також ми писали, що українці можуть втратити валюту при перетині державного кордону. Закон вимагає декларувати готівку в еквіваленті понад 10 000 євро. Інакше порушникам загрожують великі штрафи і конфіскація банкнот.