Незвична валюта — з якими купюрами можуть стикнутися українці за кордоном

Полімерні гроші — що це за валюта і де українцям її знайти
Перебуваючи за кордоном, українці можуть зустріти в обігу нетипову валюту. Мова не про фальшиві долари чи банкноти великих номіналів, а так звані полімерні гроші. Ними користуються в багатьох країнах світу, хоча нова технологія не одразу знайшла прихильників.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке полімерні гроші та які держави друкують незвичну готівку.
Полімерні гроші проти паперових
Українці звикли, що у процесі виготовлення звичайних паперових грошей бере участь бавовна (інколи з додаванням льону). Традиційний папір недовговічний, швидко зношується і вимагає значних фінансових витрат. Тож постала необхідність здешевити вартість виробництва готівкової маси.
Замінником став синтетичний полімер. Надруковані з нього гроші можуть похвалитися стійкістю до вологи, забруднень і зношення, кращим захистом від підроблення, довшим терміном експлуатації, екологічністю тощо. Пластикова валюта має такі характерні особливості:
- висока міцність матеріалу;
- збереження презентабельного вигляд протягом тривалого часу;
- високий ступінь захисту від фальшивомонетників;
- підлягає повторній переробці для друку нової партії грошових знаків;
- водостійкість.
Серед недоліків виділяють слизькість, схильність до деформації через високі температури і несумісність з банківським обладнанням. Плюс не вдалося досягти мети, яку ставили першочергово: доступність матеріалу не допомогла суттєво знизити вартість виготовлення грошей.
-
Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
-
Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
-
Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
-
Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
-
Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
-
Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
-
Полімерні банкноти. Фото: скриншот/OLX
Де використовують полімерні купюри
Першопроходьцем стала Австралія, де в 1988 році випустили першу полімерну банкноту номіналом 10 доларів, а в 1996-му повністю вивели з обігу паперову готівку. Через кілька років приклад наслідувала Нова Зеландія, а Канада перейшла на друк пластикових купюр у 2011-му. Полімерну валюту можна знайти в:
- Румунії;
- Великій Британії;
- Замбії;
- Маврикії;
- Малайзії;
- Нігерії;
- Папуа-Новій Гвінеї;
- Саудівській Аравії;
- Сінгапурі;
- Мальдівах;
- Брунеї;
- Фіджі.
В Національному банку раніше зауважували, що не планують переходити на полімерну готівку найближчим часом. По-перше, доведеться закуповувати основу для виготовлення купюр за кордоном, що обійдеться дорожче, ніж випустити нову партію паперових гривень. По-друге, виникне потреба переналаштувати парк друкарських машин Банкнотно-монетного двору.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, дизайн євро може змінитися протягом найближчих кількох років. Європейський центральний банк планує випустити всі номінали банкнот із новими зображеннями. Тематику ще обирають — відомі особистості або річки і птахи.
Також ми писали, що українці можуть втратити валюту при перетині державного кордону. Закон вимагає декларувати готівку в еквіваленті понад 10 000 євро. Інакше порушникам загрожують великі штрафи і конфіскація банкнот.
Читайте Новини.LIVE!