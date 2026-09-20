Не спешите забирать ключи: как правильно принять квартиру от застройщика

Передача ключей от квартиры. Фото: Magnific

Многие украинцы, покупая жилье в новостройке, спешат поскорее получить ключи от заветной квартиры. Но спешить не стоит. Перед подписанием акта приема-передачи покупателю следует проверить документы, внимательно осмотреть квартиру и зафиксировать все недостатки. Обнаружение проблем с опозданием может обернуться лишним спором с застройщиком.

На что следует обратить внимание при приемке жилья, рассказали в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета, передает Новини.LIVE.

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Сначала проверьте документы

Если квартиру приобретали на основании имущественных прав, инвестиционного договора или путем уступки права требования, необходимо проверить, правильно ли оформлены все документы и уведомлен ли застройщик об изменении покупателя. Уступка права требования и замена кредитора регулируются, в частности, статьями 512–519 Гражданского кодекса Украины.

В то же время важно учитывать условия конкретного договора с застройщиком. Также покупателю следует иметь документ, подтверждающий полную оплату квартиры.

Что проверить внутри квартиры

Во время осмотра необходимо сравнить фактические характеристики жилья с данными договора и его приложений. В квартире следует осмотреть:

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стены, пол и стяжку;

окна и двери;

вентиляцию;

электрощиток, розетки и другие электрические точки;

водоснабжение и канализацию;

счетчики, пломбы и их показания.

Для проверки можно взять рулетку, строительный уровень, лазерный дальномер и тестер напряжения.

Зафиксируйте все дефекты

Если в квартире есть существенные недостатки, не стоит безоговорочно подписывать документ, в котором указано, что у вас нет претензий. Выявленные проблемы нужно зафиксировать в дефектном акте или другом документе, предусмотренном договором для фиксации недостатков.

Замечания следует формулировать конкретно. Дополнительно можно сделать фото и видео каждой проблемы и получить подпись представителя застройщика на документе. После устранения проблем лучше запланировать повторный осмотр квартиры.

Не забудьте о счетчиках и коммунальных платежах

При передаче квартиры необходимо зафиксировать показания всех счетчиков. Также стоит выяснить, с какой даты начинаются начисления за коммунальные услуги и управление домом. Если начисления появились еще до передачи квартиры, стоит проверить, на каких основаниях.

Если застройщик не передает квартиру

Сначала нужно проверить договор: какие сроки передачи в нем указаны и какие обязанности имеют стороны. Обращение к застройщику относительно выполнения его обязательств лучше оформлять в письменном виде, чтобы остались доказательства обращения. Если договориться не удается, покупатель может обратиться в суд.

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