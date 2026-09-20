Не поспішайте забирати ключі: як правильно прийняти квартиру від забудовника

Передача ключів від квартири. Фото: Magnific

Багато українців, купуючи житло у новобудові, поспішають скоріше отримати ключі від омріяної квартири. Але поспішати не варто. Перед підписанням акта приймання-передачі покупцеві варто перевірити документи, уважно оглянути квартиру та зафіксувати всі недоліки. Виявлення проблем із запізненням може перетворитися на зайву суперечку з забудовником.

На що звернути увагу під час приймання житла, розповіли у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради, передає Новини.LIVE.

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Спочатку перевірте документи

Якщо квартиру купували за майновими правами, інвестиційним договором або через відступлення права вимоги, потрібно перевірити, чи правильно оформлені всі документи та чи повідомлений забудовник про зміну покупця. Відступлення права вимоги та заміна кредитора регулюються, зокрема, статтями 512–519 Цивільного кодексу України.

Водночас важливо враховувати умови конкретного договору із забудовником. Також покупцеві варто мати документ, який підтверджує повну оплату квартири.

Що перевірити всередині квартири

Під час огляду потрібно порівняти фактичні характеристики житла з даними договору та його додатків. У квартирі варто оглянути:

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стіни, підлогу та стяжку;

вікна й двері;

вентиляцію;

електрощиток, розетки та інші електричні точки;

водопостачання й каналізацію;

лічильники, пломби та їхні показники.

Для перевірки можна взяти рулетку, будівельний рівень, лазерний далекомір і тестер напруги.

Зафіксуйте усі дефекти

Якщо в квартирі є суттєві недоліки, не варто беззастережно підписувати документ, у якому зазначено, що у вас немає претензій. Виявлені проблеми потрібно записати до дефектного акта або іншого документа, який передбачений договором для фіксації недоліків.

Зауваження варто формулювати конкретно. Додатково можна зробити фото та відео кожної проблеми й отримати підпис представника забудовника на документі. Після усунення проблем краще запланувати повторний огляд квартири.

Не забудьте про лічильники та комунальні платежі

Під час передачі квартири потрібно зафіксувати показники всіх лічильників. Також варто з'ясувати, з якої дати починаються нарахування за комунальні послуги та управління будинком. Якщо нарахування з'явилися ще до передачі квартири, варто перевірити, на яких підставах.

Якщо забудовник не передає квартиру

Спочатку потрібно перевірити договір: які строки передачі в ньому зазначені та які обов'язки мають сторони. Звернення до забудовника щодо виконання його зобов'язань краще оформлювати письмово, щоб залишилися докази звернення. Якщо домовитися не вдається, покупець може звернутися до суду.

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