Главная Экономика Поход на маникюр и в парикмахерскую — на что имеют право клиенты

Поход на маникюр и в парикмахерскую — на что имеют право клиенты

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 10:12
Парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги — на что имеют право все клиенты
Работа с ногтями. Фото: Pexels

Предоставители услуг должны придерживаться установленных правил, чтобы обеспечивать безопасность клиентов и удерживать качество обслуживания на высоком уровне. На бизнес в Украине, который занимается парикмахерскими, маникюрными и педикюрными услугами, возложены определенные обязанности.

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе.

Читайте также:

Что должны получать клиенты

Добросовестное обслуживание включает все аспекты коммуникации с потребителем. Нельзя улучшать только качество работы для удовлетворения потребностей клиентов в ущерб другим процессам. Украинцы должны знать, на что вправе рассчитывать при посещении парикмахерской, педикюрного или маникюрного салонов.

  1. Консультация и оформление заказа. Специалист обязан предоставить профессиональную консультацию, согласовывая детали выполнения услуги. Сюда входит выбор стрижки/прически, вид/цвет краски или лака, форма ногтей, наличие дополнительных декоративных элементов. Без этого избежать недоразумений в процессе работы невозможно.
  2. Использование материалов. Обычно именно исполнитель обеспечивает материалы для оказания услуги, хотя по договоренности сторон возможны различные комбинации. Клиент должен знать состав и качество средств, которые мастер планирует применить в работе.
  3. Безопасность и здоровье потребителя. Это особенно важно при химических процедурах (завивка, окрашивание волос). В салоне должны провести биологическую пробу на чувствительность клиента перед нанесением на кожу косметических средств, следуя инструкциям и предупреждениям. Так минимизируется риск аллергической реакции.
  4. Соблюдение правил. На рабочем место необходимо обеспечить гигиену, стерильность инструментов и соблюдение всех санитарных требований. А потребитель по собственному желанию имеет право получить полную информацию о материалах и процедурах.

"Соблюдение этих правил гарантирует безопасное, качественное и комфортное обслуживание потребителей в сфере парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг", — констатировали в Госпродпотребслужбе.

Указанные требования утверждены постановлением Кабинета Министров "Правила бытового обслуживания населения" от 16 июня 2023 года № 614. Выполнение этих стандартов не только защищает клиентов от потенциальных угроз, но и формирует репутацию заведения. Ответственный бизнес получает больше доверия и стабильно развивается на рынке услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Госпотребслужба маникюр бизнес клиенты услуги
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
