Перукарські, манікюрні та педикюрні послуги — на що мають право всі клієнти

Надавачі послуг повинні дотримуватися встановлених правил, аби забезпечувати безпеку клієнтів і втримувати якість обслуговування на високому рівні. На бізнес в Україні, який займається перукарськими, манікюрними та педикюрними послугами, покладені певні обов’язки.

Про це розповіли в Держпродспоживслужбі.

Що повинні отримувати клієнти

Добросовісне обслуговування включає всі аспекти комунікації зі споживачем. Не можна покращувати лише якість роботи для задоволення потреб клієнтів на шкоду іншим процесам. Українці повинні знати, на що мають право розраховувати при відвідуванні перукарні, педикюрного чи манікюрного салонів.

Консультація та оформлення замовлення. Фахівець зобов’язаний надати професійну консультацію, узгоджуючи деталі виконання послуги. Сюди входить вибір стрижки/зачіски, вид/колір фарби чи лаку, форма нігтів, наявність додаткових декоративних елементів. Без цього уникнути непорозумінь у процесі роботи неможливо. Використання матеріалів. Зазвичай саме виконавець забезпечує матеріали для надання послуги, хоча за домовленістю сторін можливі різні комбінації. Клієнт повинен знати склад і якість засобів, які майстер планує застосувати у роботі. Безпека та здоров’я споживача. Це особливо важливо при хімічних процедурах (завивка, фарбування волосся). В салоні мають провести біологічну пробу на чутливість клієнта перед нанесенням на шкіру косметичних засобів, дотримуючись інструкцій та попереджень. Так мінімізується ризик алергічної реакції тощо. Дотримання правил. На робочому місце необхідно забезпечити гігієну, стерильність інструментів і дотримання всіх санітарних вимог. А споживач за власним бажанням має право вимагати повну інформацію про матеріали та процедури.

"Дотримання цих правил гарантує безпечне, якісне та комфортне обслуговування споживачів у сфері перукарських, манікюрних та педикюрних послуг", — констатували в Держпродспоживслужбі.

Вказані вимоги затвердженні постановою Кабінету Міністрів "Правила побутового обслуговування населення" від 16 червня 2023 року № 614. Виконання цих стандартів не лише захищає клієнтів від потенційних загроз, але й формує репутацію закладу. Відповідальний бізнес отримує більше довіри і стабільніше розвивається на ринку послуг.

Що ще варто знати українцям

