Главная Экономика Путешествия поездом вместо самолетов — какие изменения готовит ЕС

Путешествия поездом вместо самолетов — какие изменения готовит ЕС

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 16:20
В ЕС появится конкурент авиакомпаниям — какие изменения готовят для пассажиров
Скоростной поезд на вокзале. Фото: Pexels

Европейская комиссия в течение ближайших месяцев планирует представить новую стратегию развития высокоскоростного железнодорожного сообщения на территории Европы. Ее главная цель — сделать путешествия поездами конкурентными с авиаперелетами по комфорту, скорости и цене.

О том, какие изменения ждут железнодорожный транспорт в Европе, пишет издание "The Guardian".

Читайте также:

Как планируют улучшить железнодорожный транспорт в ЕС

ЕС стремится, чтобы пассажиры выбирали железную дорогу не только из-за ее экологичности, но и благодаря удобству, доступности и быстрому сообщению на дальних маршрутах.

В рамках стратегии предусмотрено создание согласованной сети путей для движения поездов со скоростью более 250 км/ч, которая соединит между собой столицы и крупные города стран Евросоюза.

Поставлены четкие цели: удвоить объемы перевозок на высокоскоростных железных дорогах до 2030 года по сравнению с 2015-м, а к 2050-му — увеличить их втрое.

По плану, для достижения этих показателей необходимо устранить ключевые инфраструктурные проблемы, открыть рынок для новых операторов, унифицировать подвижной состав и интегрировать национальные сети в единую систему с согласованными правилами и стандартами работы.

Ожидается, что когда железнодорожные компании смогут обеспечить удобный, доступный и простой в бронировании сервис, количество пассажиров значительно возрастет. Европейская комиссия видит в этом шаг к будущему, когда путешествия между европейскими городами станут быстрыми, комфортными и привлекательными для большинства путешественников.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что Укрзализныця планирует ввести динамические тарифы с ограничениями. Это означает, что билеты, приобретенные в последний момент, будут стоить дороже, но это не коснется военных.

Также мы рассказывали, что многие пенсионеры не знают, что из-за распространенной ошибки в транспорте можно получить штраф до 300 грн. Для многих пожилых людей это станет существенным ударом по бюджету.

Европейский союз транспорт железная дорога пасажири общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
