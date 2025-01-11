Налоговые проверки 2025 – кого посетит ГНС в январе

Проверка документов с калькулятором. Фото: Pexels

Государственная налоговая служба обнародовала план-график документальных проверок плательщиков на 2025 год. Под пристальное око налоговиков попадут как юридические лица, так и физические лица-предприниматели. В то же время, на первый месяц года контролирующий орган запланировал меньше всего визитов.

План-график доступен на официальном сайте ГНС.

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Кого будут проверять в январе

Ежегодно до 25 декабря налоговики обнародуют список компаний и имена ФЛП, которых ждет документальная плановая проверка. Это позволяет представителям бизнеса подготовиться к визиту контролирующего органа, привести в порядок отчетность, исправить какие-то незначительные недостатки и т.д. Хотя ГНС может регулярно вносить изменения в план, добавляя или удаляя плательщиков.

По ссылке доступны три таблицы Excel:

Раздел І плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц" плюс Раздел ІІ плана-графика "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов";

Раздел ІІІ плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков — физических лиц";

Раздел IV плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Известно, что ГНС планирует посетить с проверкой 3 325 юридических лиц в 2025 году, а также 167 финансовых учреждений и их постоянных представительств. В целом состоится 220 документальных проверок в январе.

В соответствии с Разделом ІІІ плана-графика налоговики осуществят мониторинг деятельности 852 лиц, у которых объем дохода за год не превышает 20 млн гривен (40 из них — в январе). Еще 145 проверок ждут физических лиц-предпринимателей с объемом годового дохода более 20 млн гривен и менее 100 млн гривен (2 из них — в январе). Налогоплательщиков, у которых объем дохода за год превышает 100 млн гривен, насчитывается 31 человек (проверок в январе — 2).

По Разделу IV представители ГНС посетят:

4 юридических лиц, имеющих численность наемных работников более 250 (ни одной проверки в январе);

240 юридических лиц с численностью наемных сотрудников от 50 до 250 (из них в январе — 3);

404 юридических лица, имеющих численность наемных работников менее 50 (из них в январе — 11).

Что касается сферы деятельности, то больше всего проверок ожидает предприятия агропромышленного сектора, на втором месте — оптовая торговля, на третьем — строительство жилых и нежилых зданий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, что физические лица-предприниматели могут перевестись на 4 группу упрощенной системы, если не имеют налоговых долгов и не превысили лимит годового дохода. Но заявку утвердят только ФЛП, деятельность которых связана с сельским хозяйством.

Также мы писали, что с января 2025 года ФЛП должны уплачивать военный сбор. Но реквизиты счета нужно где-то взять. Их можно найти самостоятельно, воспользовавшись таблицей, опубликованной на сайте Государственной налоговой службы. Поиск происходит по областям.