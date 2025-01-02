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ФОП на 4 групі оподаткування — хто може перейти

2 січня 2025 05:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Як перейти на єдиний податок 4 групи у 2025 році — пояснення податкової
Фермер на своєму господарстві. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні фізичні особи–підприємці (ФОП) на спрощеній системі оподаткування можуть змінювати групу платника єдиного податку. Але у разі, якщо підприємець дотримувався низки умови, які є обов’язковими для групи, яку він обрав. Наприклад, ФОП не повинен мати боргів перед податковою, також йому не можна перевищувати ліміт річного доходу. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає детальніше про умови переходу на єдиний податок IV групи у 2025 році.

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Хто з ФОП належить до IV групи платників єдиного податку 

Діяльність фізичних осіб-підприємців в Україні чітко регламентується законом. Так, за інформацією головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області,  у Вінницькій області відповідно до п. "б" підпункту 4 пункту 291.4 Податкового кодексу України, до платників єдиного податку четвертої групи, належать підприємці, які займаються фермерським господарством. Також вони:

  • вирощують, відгодовують сільськогосподарську продукцію;
  • збирають, виловлюють та переробляють власновирощену або відгодовану продукцію та продають її; 
  • займаються господарською діяльністю (не постачають) за місцем податкової адреси; 
  • не наймають співробітників.

Ще підприємці IV групи мають залучати до фермерського господарства представників лише своєї сім’ї, а площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, якими користується ФОП (або володіє), не може перевищувати 20 га. 

Кому не дозволять перейти на єдиний податок IV групи

Як пояснили у податковій, це заборонено ФОПам, які є платниками єдиного податку третьої групи, а також;

  • підприємцям з податковим боргом станом на 1 січня (мова про базовий або звітний рік). Виняток становить лише безнадійний податковий борг, що утворився внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор);
  • підприємцям, що продають декоративні рослини (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряні вироби та хутро (крім хутрової сировини);
  • підприємцям, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 належати до класів 01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (розведення та вирощування перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці);
  • суб’єктам господарювання, які виробляють підакцизні товари, але не  виноматеріали з винограду виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), які вироблялися на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства. Умова стосується підприємств, які використовують ці виноматеріали, щоби виготовляти готову продукцію, виноматеріали виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства, які потім експортуються, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів лише власного виробництва (не придбаних), що були отримані після переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва та/або придбаних плодів, ягід, винограду, меду (лише якщо вони українського походження). Це не стосується електроенергії, яка з’являється від кваліфікованих когенераційних установок та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання).

Раніше стало відомо, що в Україні по-новому боротимуться з корупцією серед податківців. Відтепер усі працівники податкових органів, які провадять податкові перевірки матимуть боді-камери. 

Також ми розповідали, що з 1 січня 2025 року деяких українських підприємців штрафуватимуть на 17 тис. грн. У Державній податковій службі вже пояснили, кого і чому штрафуватимуть. 

ФОП податки Податкова служба гроші фермери підприємці

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14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

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