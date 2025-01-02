Как перейти на единый налог 4 группы в 2025 году — объяснение налоговой

Фермер на территории своего хозяйства. Фото: УНИАН

В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения могут менять группу плательщика единого налога. Но в случае, если предприниматель соблюдал ряд условий, обязательных для группы, которую он избрал. К примеру, у ФЛП не должно быть долгов перед налоговой, также ему нельзя нарушать предел годового дохода.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает более подробно об условиях перехода на единый налог IV группы в 2025 году.

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Кто из ФЛП относится к IV группе плательщиков единого налога

Деятельность физических лиц-предпринимателей в Украине четко регламентируется законом. Так, по информации главного управления Государственной налоговой службы в Винницкой области в Винницкой области, в соответствии с пунктом "б" подпункта 4 пункта 291.4 Налогового кодекса Украины, к плательщикам единого налога четвертой группы относятся предприниматели, которые занимаются фермерским хозяйством. Также они:

выращивают, откармливают сельскохозяйственную продукцию;

собирают, вылавливают и перерабатывают собственно выращенную или откормленную продукцию и продают ее;

занимаются хозяйственной деятельностью (не занимаются поставками) по месту налогового адреса;

не нанимают сотрудников.

Еще предприниматели IV группы должны привлекать к фермерскому хозяйству представителей только своей семьи, а площадь сельскохозяйственных угодий и земель водного фонда, которыми пользуется ФЛП (или владеет), не может превышать 20 га.

Кому не разрешат перейти на единый налог IV группы

Как объяснили в налоговой, это запрещено ФЛП, являющимся плательщиками единого налога третьей группы, а также:

предпринимателям с налоговым долгом по состоянию на 1 января (речь о базовом или отчетном году). Исключение составляет лишь безнадежный налоговый долг, образовавшийся вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

предпринимателям, продающим декоративные растения (за исключением срезанных цветов, выращенных на угодьях, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве собственности или предоставленных ему в пользование, и продуктов их переработки), диких животных и птиц, меховые изделия и мех (кроме пушного сырья);

предпринимателям, деятельность которых согласно КВЭД-2010 относится к классам 01.47 (разведение домашней птицы), 01.49 (разведение и выращивание перепелов и страусов) и 10.12 (производство мяса домашней птицы);

субъектам хозяйствования, производящим подакцизные товары, но не виноматериалы из винограда (коды согласно УКТ ВЭД 2204 29-2204 30), которые производились на предприятиях первичного виноделия для предприятий вторичного виноделия. Условие касается предприятий, которые используют эти виноматериалы, чтобы производить готовую продукцию, виноматериалы (коды согласно УКТ ВЭД 2204 29 – 2204 30), произведенных на предприятиях первичного виноделия, которые затем экспортируются, вин виноградных, вин плодово-ягодных и/или медовых, производимых и разлитых в потребительскую тару малыми производства винодельческой продукции из виноматериалов только собственного производства (не приобретенных), полученных после переработки плодов, ягод, винограда, меда собственного производства и/или приобретенных плодов, ягод, винограда, меда (только если они украинского происхождения). Это не касается электроэнергии, которая появляется от квалифицированных когенерационных установок и/или возобновляемых источников энергии (при условии, что доход от реализации такой энергии не превышает 25% дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) такого субъекта хозяйствования ).

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