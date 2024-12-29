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Перевірки будуть з нововведеннями — що підготували для ФОПів

29 грудня 2024 13:57
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Податкова по-новому перевірятиме бізнес — чого чекати ФОПам
Податквці з планшетами та боді-камерами перевіряють роботу одного із закладів. Фото: Данило Гетманцев/Telegram
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські податківці, які перевірятимуть роботу ФОПів, матимуть боді-камери та фіксуватимуть усі свої дії на камеру. Це допоможе викорінити зловживання з боку податкових органів.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. Вважаю це ефективним антикорупційним заходом", — пояснив він.

Крім того, держава надасть податківцям планшети та переносні принтери, тож їм більше не доведеться письмово складати акти перевірок — всі документи готуватимуться в електронному вигляді. 

Про що ще варто знати 

Державна податкова служба володіє інформацією про 500 тисяч рахунків українців, відкритих за кордоном. На кожному з них зберігається понад 200 тисяч євро. 

Ці дані, як пояснив Гетманцев, надсилаються в рамках міжнародної угоди про автоматичний обмін податкової інформації. При цьому невідомо, чи будуть застосовувати перевірки щодо громадян, які володіють такими рахунками.

"Це вже залежить від податкової, нехай вона займається цими питаннями", — сказав політик. 

Водночас 5 грудня 2024 року народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що податківцям з 2027 року нададуть доступ до рахунків громадян та інформації про їхні банківські комірки. 

Раніше стало відомо, що фінансовим установам заборонено повідомляти конфіденційну інформацію про клієнтів, яка стала відома під час надання послуг. Та є випадки, коли розкриття цих відомостей є законними.

Також ми розповідали, що після війни в Україні можуть запровадити нові податки. Планується, що в країні запрацює прогресивна шкала оподаткування фізосіб. 

ФОП податки Податкова служба бізнес перевірки

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