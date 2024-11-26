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Хто має доступ до банківської таємниці в Україні — повний перелік

26 листопада 2024 13:03
Єлизавета Супівська - редактор
Банківська таємниця в Україні – хто має доступ і що заборонено розголошувати
Банківська картка. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Фінансові установи не мають права розголошувати конфіденційну інформацію про клієнтів, яка стала відома в результаті надання послуг. За розповсюдження банківської таємниці загрожують великі штрафи. Проте існують випадки, коли розкривати відомості стороннім особам цілком правомірно.

Про це йдеться в законі "Про банки і банківську діяльність".

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Хто має доступ до банківської таємниці

Порядок розкриття банківської таємниці повністю затверджений. Фінансові установи гарантують клієнтам захист інформації про здійснені операції, стан рахунків і платіжні картки, проте можуть передавати відомості пов’язаним фізичним/юридичним особам. Також розголошення дозволяється за рішенням суду (наприклад, якщо треба перевірити стан рахунку боржника).

Плюс представники правоохоронних і державних органів із відповідними повноваженнями мають право подавати запити на розкриття банківської таємниці. Такими суб’єктами є:

  • органи прокуратури;
  • Служба безпеки України (СБУ);
  • Державне бюро розслідувань (ДБР);
  • Національна поліція;
  • Національне антикорупційне бюро (НАБУ);
  • Бюро економічної безпеки;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
  • Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА);
  • Антимонопольний комітет;
  • податкові органи.

У 2024 році Національний банк розширив перелік інформації, яку на законних підставах можна передати правоохоронцям. Раніше вони отримували дані про номери рахунків, залишки коштів на картках і проведені операції. Тепер поліція може запитувати в банку номер платіжної картки клієнта для розслідування справ про шахрайські дії.

Зауважимо, банківською таємницею вважають відомості про здійснені платіжні операції (списання та зарахування коштів, призначення), клієнтські рахунки (номери карток, залишок), ідентифікаційні дані контрагентів (ПІБ, код платника податку, код ЄДРПОУ).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Ощадбанк планує запровадити нововведення для клієнтів з 1 грудня 2024 року. Це стосується компаній, які виплачують зарплати працівникам через фінансову установу. Такі клієнти отримають підвищену зручність обслуговування.

Також ми писали, що банки не приймають на обмін деякі купюри. Наприклад, якщо вони сильно зношені, мають значні дефекти і пошкодження, ознаки підробки тощо. Але українцям дозволяють здати такі гроші в НБУ.

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