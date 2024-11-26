Банковская тайна в Украине – кто имеет доступ и что запрещено разглашать

Банковская карта. Фото: Pexels

Финансовые учреждения не имеют права разглашать конфиденциальную информацию о клиентах, которая стала известна в результате предоставления услуг. За распространение банковской тайны грозят крупные штрафы. Однако существуют случаи, когда раскрывать сведения посторонним лицам вполне правомерно.

Об этом говорится в законе "О банках и банковской деятельности".

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Кто имеет доступ к банковской тайне

Порядок раскрытия банковской тайны полностью утвержден. Финансовые учреждения гарантируют клиентам защиту информации о совершенных операциях, состоянии счетов и платежных картах, однако могут передавать сведения связанным физическим/юридическим лицам. Также разглашение разрешается по решению суда (например, если нужно проверить состояние счета должника).

Плюс представители правоохранительных и государственных органов с соответствующими полномочиями имеют право подавать запросы на раскрытие банковской тайны. Такими субъектами являются:

органы прокуратуры;

Служба безопасности Украины (СБУ);

Государственное бюро расследований (ГБР);

Национальная полиция;

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ);

Бюро экономической безопасности;

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

Антимонопольный комитет;

налоговые органы.

В 2024 году Национальный банк расширил список информации, которую на законных основаниях можно передать правоохранителям. Ранее они получали данные о номерах счетов, остатках денег на картах и проведенных операциях. Теперь полиция может запрашивать у банка номер платежной карты клиента для расследования дел о мошеннических действиях.

Отметим, банковской тайной считают сведения о совершенных платежных операциях (списание и зачисление средств, назначения), клиентских счетах (номера карт, остаток), идентификационные данные контрагентов (ФИО, код налогоплательщика, код ЕГРПОУ).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Ощадбанк планирует ввести новшества для клиентов с 1 декабря 2024 года. Это касается компаний, выплачивающих зарплаты сотрудникам через финансовое учреждение. Такие клиенты получат повышенное удобство обслуживания.

Также мы писали, что банки не принимают на обмен некоторые купюры. К примеру, если они сильно изношены, имеют значительные дефекты и повреждения, признаки подделки и т.д. Но украинцам позволяют сдать такие деньги в НБУ.