Налоговая будет по-новому проверять бизнес — чего ждать ФЛП

Проверки будут с нововведениями — что подготовили для ФЛП
Украинские налоговики, которые будут проверять работу ФЛП, получат боди-камеры и станут фиксировать все свои действия на камеру. Это поможет искоренить злоупотребление со стороны налоговых органов.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Работа налоговиков в 2025 году — что изменится
"Запись снимет любые споры по качеству проведения проверок. Считаю это эффективным антикоррупционным мероприятием", — пояснил он.
Кроме того, государство предоставит налоговикам планшеты и переносные принтеры, поэтому им больше не придется в письменном виде составлять акты проверок — все документы будут готовиться в электронном виде.
О чем еще следует знать
Государственная налоговая служба владеет информацией о 500 тысячах счетов украинцев, открытых за границей. На каждом из них хранится более 200 тысяч евро.
Эти данные, как сказал Гетманцев, украинские налоговики получают в рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации. При этом неизвестно, будут ли применять проверки в отношении граждан, владеющих такими счетами.
"Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами", — сказал политик.
В то же время 5 декабря 2024 года народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк заявила, что налоговикам с 2027 года предоставят доступ к счетам граждан и информации об их банковских ячейках.
Ранее стало известно, что финансовым учреждениям запрещено сообщать конфиденциальную информацию о клиентах, которая стала известна при предоставлении услуг. Но есть случаи, когда раскрытие этих сведений законно.
Также мы рассказывали, что после войны в Украине могут ввести новые налоги. Планируется, что в стране заработает прогрессивная шкала налогообложения физлиц.
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