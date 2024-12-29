Налоговая будет по-новому проверять бизнес — чего ждать ФЛП

Налоговики с планшетами и боди-камерами проверяют работу одного из заведений. Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

Украинские налоговики, которые будут проверять работу ФЛП, получат боди-камеры и станут фиксировать все свои действия на камеру. Это поможет искоренить злоупотребление со стороны налоговых органов.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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"Запись снимет любые споры по качеству проведения проверок. Считаю это эффективным антикоррупционным мероприятием", — пояснил он.

Кроме того, государство предоставит налоговикам планшеты и переносные принтеры, поэтому им больше не придется в письменном виде составлять акты проверок — все документы будут готовиться в электронном виде.

О чем еще следует знать

Государственная налоговая служба владеет информацией о 500 тысячах счетов украинцев, открытых за границей. На каждом из них хранится более 200 тысяч евро.

Эти данные, как сказал Гетманцев, украинские налоговики получают в рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации. При этом неизвестно, будут ли применять проверки в отношении граждан, владеющих такими счетами.

"Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами", — сказал политик.

В то же время 5 декабря 2024 года народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк заявила, что налоговикам с 2027 года предоставят доступ к счетам граждан и информации об их банковских ячейках.

Ранее стало известно, что финансовым учреждениям запрещено сообщать конфиденциальную информацию о клиентах, которая стала известна при предоставлении услуг. Но есть случаи, когда раскрытие этих сведений законно.

Также мы рассказывали, что после войны в Украине могут ввести новые налоги. Планируется, что в стране заработает прогрессивная шкала налогообложения физлиц.