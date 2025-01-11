Податкові перевірки 2025 – кого відвідає ДПС у січні

Пеервірка документів з калькулятором. Фото: Pexels

Державна податкова служба оприлюднила план-графік документальних перевірок платників на 2025 рік. Під пильне око податківців потраплять як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Водночас на перший місяць року контролюючий орган запланував найменше візитів.

План-графік доступний на офіційному сайті ДПС.

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Кого перевірятимуть у січні

Щороку до 25 грудня податківці оприлюднюють список компаній та імена ФОПів, яких чекає документальна планова перевірка. Це дозволяє представникам бізнесу підготуватися до візиту контролюючого органу, привести в порядок звітність, виправити якісь незначні недоліки тощо. Хоча ДПС може регулярно вносити зміни у план, додаючи або видаляючи платників.

За посиланням доступні три таблиці Excel:

Розділ І плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб" плюс Розділ ІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів";

Розділ ІІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — фізичних осіб";

Розділ IV плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Відомо, що ДПС планує відвідати з перевіркою 3 325 юридичних осіб у 2025 році, а також 167 фінансових установ і їх постійних представництв. Загалом відбудеться 220 документальних перевірок у січні.

Відповідно до Розділу ІІІ плану-графіка податківці здійснять моніторинг діяльності 852 осіб, у яких обсяг доходу за рік не перевищує 20 млн гривень (40 з них — у січні). Ще 145 перевірок чекають фізичних осіб-підприємців з обсягом річного доходу понад 20 млн гривень і менше 100 млн гривень (2 з них — у січні). Платників податків, у яких обсяг доходу за рік перевищує 100 млн гривень, налічується 31 особа (перевірок у січні — 2).

За Розділом IV представники ДПС завітають до:

4 юридичних осіб, які мають чисельність найманих працівників понад 250 (жодної перевірки в січні);

240 юридичних осіб із чисельністю найманих працівників від 50 до 250 (з них у січні — 3);

404 юридичних осіб, які мають чисельність найманих працівників менше 50 (з них у січні — 11).

Що стосується сфери діяльності, то найбільше перевірок чекає підприємства агропромислового сектору, на другому місці — оптова торгівля, на третьому — будівництво житлових і нежитлових будівель.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці можуть перевестися на 4 групу спрощеної системи, якщо не мають податкових боргів і не перевищили ліміт річного доходу. Але заявку затвердять лише ФОПам, діяльність яких пов’язана з сільським господарством.

Також ми писали, що з січня 2025 року ФОПи повинні сплачувати військовий збір. Але реквізити рахунку потрібно десь взяти. Їх можна знайти самостійно, скориставшись таблицею, опублікованою на сайті Державної податкової служби. Пошук відбувається за областями.