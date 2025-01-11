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Податкова перевірить компанії та ФОПів — хто у списку на 2025 рік

11 січня 2025 09:15
Єлизавета Супівська - редактор
Податкові перевірки 2025 – кого відвідає ДПС у січні
Пеервірка документів з калькулятором. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Державна податкова служба оприлюднила план-графік документальних перевірок платників на 2025 рік. Під пильне око податківців потраплять як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Водночас на перший місяць року контролюючий орган запланував найменше візитів.

План-графік доступний на офіційному сайті ДПС.

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Кого перевірятимуть у січні

Щороку до 25 грудня податківці оприлюднюють список компаній та імена ФОПів, яких чекає документальна планова перевірка. Це дозволяє представникам бізнесу підготуватися до візиту контролюючого органу, привести в порядок звітність, виправити якісь незначні недоліки тощо. Хоча ДПС може регулярно вносити зміни у план, додаючи або видаляючи платників.

За посиланням доступні три таблиці Excel:

  • Розділ І плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб" плюс Розділ ІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів";
  • Розділ ІІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — фізичних осіб";
  • Розділ IV плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Відомо, що ДПС планує відвідати з перевіркою 3 325 юридичних осіб у 2025 році, а також 167 фінансових установ і їх постійних представництв. Загалом відбудеться 220 документальних перевірок у січні.

Відповідно до Розділу ІІІ плану-графіка податківці здійснять моніторинг діяльності 852 осіб, у яких обсяг доходу за рік не перевищує 20 млн гривень (40 з них — у січні). Ще 145 перевірок чекають фізичних осіб-підприємців з обсягом річного доходу понад 20 млн гривень і менше 100 млн гривень (2 з них — у січні). Платників податків, у яких обсяг доходу за рік перевищує 100 млн гривень, налічується 31 особа (перевірок у січні — 2).

За Розділом IV представники ДПС завітають до:

  • 4 юридичних осіб, які мають чисельність найманих працівників понад 250 (жодної перевірки в січні);
  • 240 юридичних осіб із чисельністю найманих працівників від 50 до 250 (з них у січні — 3);
  • 404 юридичних осіб, які мають чисельність найманих працівників менше 50 (з них у січні — 11).

Що стосується сфери діяльності, то найбільше перевірок чекає підприємства агропромислового сектору, на другому місці — оптова торгівля, на третьому — будівництво житлових і нежитлових будівель.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці можуть перевестися на 4 групу спрощеної системи, якщо не мають податкових боргів і не перевищили ліміт річного доходу. Але заявку затвердять лише ФОПам, діяльність яких пов’язана з сільським господарством.  

Також ми писали, що з січня 2025 року ФОПи повинні сплачувати військовий збір. Але реквізити рахунку потрібно десь взяти. Їх можна знайти самостійно, скориставшись таблицею, опублікованою на сайті Державної податкової служби. Пошук відбувається за областями.

ФОП Податкова служба бізнес перевірки підприємці

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09:58 Небезпека з Чорного моря — ракетоносій Росії на чергуванні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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