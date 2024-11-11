Похороны в Украине могут стать дороже — в Раде зарегистрировали новый законопроект

Похоронное бюро. Фото: Бюро ритуальных услуг "Прядко"

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс. Они окажут влияние на сферу ритуальных услуг, что приведет к значительному увеличению стоимости захоронений на кладбищах в Украине.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12189.

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Что предполагает законопроект

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения ритуальных услуг" имеет целью реформировать рынок, создавая более конкурентную среду, которая, по замыслу авторов, будет способствовать улучшению качества и сервиса таких услуг.

В пояснительной записке отмечается, что сегодняшняя модель регулирования рынка ритуальных услуг должна быть переработана.

Законодатели считают, что некоторые положения текущего закона не отвечают современным требованиям и мешают эффективному функционированию частных и государственных предприятий.

В частности, нардепы предлагают следующие изменения:

отменить налоговые льготы этой отрасли государственных и коммунальных служб. В частности, это касается отмены освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) на похоронные услуги и товары, предоставляемые государственными организациями;

отказаться от упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности Они больше не будут доступны поставщикам ритуальных услуг.

Поэтому считается, что изменения позволят компаниям на рынке оказаться в равных условиях, которые приведут к большей конкуренции. По их замыслу, вследствие этого должно улучшить качество ритуальных услуг через введение инноваций и конкуренции.

Возможно, рынок ритуальных услуг сможет открыться для частных компаний, которые начнут инвестировать в новые объекты.

Напомним, каждый город и село стали местом захоронения солдат полномасштабной войны. Кладбища усеяны флагами, на площадях прощания, колонны встречают павших с уважением. За всем этим стоит неминуемое дело — организация погребения, которым занимаются ближайшие погибшего. Государство финансирует это, но есть определенные требования и условия.

Также мы писали, что родственники погибшего военнослужащего имеют право на компенсацию расходов, связанных с погребением и установкой памятника на могиле воина. Эта компенсация равна пяти прожиточным минимумам.