Поховання в Україні можуть стати дорожчими — у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Похоронне бюро. Фото: Бюро ритуальних послуг "Прядко"

Депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу. Вони вплинуть на сферу ритуальних послуг, що призведе до значного збільшення вартості поховань на кладовищах в Україні.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 12189.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг" має на меті реформувати ринок, створюючи більш конкурентне середовище, яке, за задумом авторів, сприятиме покращенню якості та сервісу таких послуг.

У пояснювальній записці зазначається, що сьогоднішня модель регулювання ринку ритуальних послуг має бути перероблена.

Законодавці вважають, що деякі положення поточного закону не відповідають сучасним вимогам і заважають ефективному функціонуванню приватних і державних підприємств.

Зокрема, нардепи пропонують такі зміни:

скасувати податкові пільги для цієї галузі державних і комунальних служб. Зокрема, це стосується скасування звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) на похоронні послуги та товари, що надаються державними організаціями;

відмовитися від спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Вони більше не будуть доступними для постачальників ритуальних послуг.

Через це вважається, що зміни дозволять компаніям на ринку опинитися в рівних умовах, які призведуть до більшої конкуренції. За їх задумом, внаслідок цього повинна покращитись якість надання ритуальних послуг через введення інновацій та конкуренції.

Можливо, що ринок ритуальних послуг зможе відкритися для приватних компаній, які почнуть інвестувати в нові об'єкти.

Нагадаємо, кожне місто та село стало місцем поховання солдатів повномасштабної війни. Кладовища всіяні прапорами, на площах прощання, колони зустрічають полеглих з шаною. За всім цим стоїть неминуча справа — організація поховання, яким займаються найближчі загиблого. Держава фінансує це, але є певні вимоги та умови.

Також ми писали, що рідні загиблого військовослужбовця мають право на компенсацію витрат, пов’язаних із похованням і встановленням пам’ятника на могилі воїна. Ця компенсація дорівнює п’яти прожитковим мінімумам.